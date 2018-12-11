Telegram 5.0 yepyeni özellikleriyle yayınlandı

Yenilenen bir tasarımla karşımıza çıkan Telegram 5.0 ile paylaşılan medya ve dosyalar gibi içeriklere ulaşmak daha da kolaylaştırılmış. Yeni dillere de destek sağlayan Telegram, artık Türkçe olarak kullanılabiliyor.

Instant View 2.0 sayesindeyse uygulamadan çıkmadan gönderilen linkleri veya görselleri kolayca görüntüleyebilecek, makaleleri okuyabilecek veya gerektiğinde çevirisini görebileceksiniz.

Bunların haricinde iOS ve Android platformu için özel yenilikler ve hata düzeltmeleri de içeren Telegram güncellemesi, özellikle iOS versiyonunda ciddi hataların bulunduğu söylenirken, 400’den fazla küçük hatanın giderildiği belirtildi.

Android için videolara yakınlaştırma özelliğinin de nihayet kullanıma sunulduğu Telegram son sürümünü App Store veya Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz.