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Telegram blockchain platformu bitmek üzere

Telegram blockchain kullanan platformlar arasında katılıyor. Blockchain ile veri güvenliği sağlanacak ve kripto para piyasasına giriş yapılacak.

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Ünlü mesajlaşma uygulaması, sağladığı gizlilik ve şimdiye kadar sağladığı veri güvenliği sayesinde kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Veri güvenliğini daha da sağlam hale getirmek isteyen Telegram, blockchain temelli bir sistem kullanacak.
 
Şirketin blockchain ağı olan TON için denemeler başladı. Yapım aşamasında olan ağın, yüzde 70 oranında tamamlandığı belirtiliyor. Platformun test versiyonunun çok kısa bir süre içerisinde kullanıma sunulacağı belirtiliyor.
 
TON ile verilerin korunmasının yanı sıra yeni bir adım daha atılmış olacak. TON kullanıma geçtiğinde Telegram’ın kripto parası olan Gram’ın da kullanımına başlanacak. Böylelikle Telegram kripto para piyasasına da giriş yapacak.
 
(Tecinside)

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