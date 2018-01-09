Telegram, kendi blockchain teknolojisini ve kripto parasını geliştirecek

09 Ocak 2018 Salı 07:00 - Güncelleme: 09 Ocak 2018 Salı 10:06

TechCrunch’ın haberine göre Telegram Open Network (TON) adı verilecek olan bu platform Bitcoin ve Ethereum’dan çok daha üstün özelliklere sahip olacak 3. nesil bir blockchain platformu olmak amacıyla geliştirilecek.

Lansman, muhtemelen şimdiye kadar görülmüş en büyük ICO olarak yapılacak ve muhtemelen “özel ön satışlar” sayesinde yüzlerce milyon dolarlık finansman toplayacak. ICO’nun herkese açılmasıyla beraber şimdiye kadar yapılmış en büyük ICO’ları (Filecoin ve Tezos) kolaylıkla geride bırakacaktır. Beklenen bu büyük başarının arkasındaki en önemli etken ise tabii ki bu ICO’nun bir “hayal ürünü” olmasından ziyade kendini kanıtlamış, başarılı ve aktif olarak kullanılan bir mesajlaşma platformu tarafından yapılıyor olması. ICO başarıyla tamamlanırsa ve kullanıcılar tarafından benimsenirse, anarşist yaklaşımı ile popülerleşmiş olan Telegram artık hükümetlerden de öte bankalara bile bağlı kalmak zorunda olmayacak.

Şu anda kripto para piyasasının en gözde iletişim platformu olan Telegram, kullanıcıların sınır ötesi ödemelerinde yüksek havale ücretlerinden kurtulmalarını sağlayabilir, kredi kartları ile çok fazla maliyetli olabilecek küçük ödemeleri yapmalarını sağlayabilir. Paralı Telegram kanallarının TON ile ödeme almaya başlaması bile büyük bir başlangıç adımı olacaktır.

Henüz kesinleşmiş bir bilgi olmamakla beraber en erken Mart ayında başlaması beklenen ICO ile özel ön satışlardan en az 500 milyon dolarlık finansman toplamayı hedefleyen Telegram yöneticileri genel token satışları sonrası 3 milyar doları geçmeyi hedefliyorlar. Tabii ki tüm bu beklentiler ve rakamlar ICO öncesi değişecektir.

Bir çok ICO’nun aksine ETH veya BTC ile ödeme almak yerine dolar gibi gerçek bir para birimi ile ICO token satışlarını yapacağı öne sürülen Telegram’ın özel ön satışlardaki minimum yatırım miktarını ise 20 milyon dolar olarak belirlediği söyleniyor. Bir çok büyük yatırımcının bu gelişmeyi ilgiyle karşıladığı belirtilirken yatırımların kripto paralar ile değil de gerçek nakit ile alınacak olması bazı yatırımcıları tedirgin ettiği de söyleniyor.

Teknik ve finansal detayların paylaşıldığı 132 sayfalık raporda 4 önemli adıma dikkat çekiliyor.

TON Services: Akıllı sözleşmeler aracılığıyla 3. parti uygulamaların ve akıllı telefonlarla uyumlu tüm servislerin kullanabileceği merkezi olmayan bir servis.

TON DNS: Merkezi olmayan bir şekilde sözleşmelere, servislere ve ağlara erişilmesini sağlayacak bir servis.

TON Payments: Çin’in en büyük mesajlaşma uygulaması WeChat, aynı zamanda en büyük ödeme sistemlerinden biri. Market alışverişinizden resmi kurum ödemelerinize kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. TON Payments ile tüm bunları merkezi olmayan bir şekilde, kripto paralar ile yapmanız mümkün olacak. Milyonlarca transferin hızla yapılabileceği bir servis iddiasındalar.

Webrazz,'nin haberine göre, TON Blockchain: Bildiğimiz blockchain platformlarından ayrılan en önemli özelliği, yükteki değişikliklere göre blokları bölüp-birleştirebilecek bir sistem geliştirilecek. Böylece hem yeni blokların oluşması çok zaman almayacak hem işlem maliyetleri düşecek hem de kuyruk oluşması engellenecek.