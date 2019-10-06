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Terminatör çağına hazır mısınız? ABD'nin geliştirdiği madde çığır açacak

ABD'de askeri uzmanlar, gerilerek değiştirebilen sıvı metal sistemler geliştirildiğini belirterek, şekil değiştiren robot yapımına bir adım daha yaklaşıldığını belirtti.

  • star.com.tr
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ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Araştırma Labaratuvarı tarafından yapılan basın açıklamasında, geliştirilen yeni malzemeye ''Polimerleştirilmiş Sıvı (Likit madde) Metal Ağlar'' adı verildiğini duyurdu.
 
Araştırmacılara göre bu ağlar yüzde 700'e kadar gerilebiliyor ve ardından orjianl hallerine dönebiliyor. İlkinden sonrası her gerilme iletkenliği azaltır ve bu döngü 10 bin döngüye kadar sürer.
 
Araştırmanın başındaki bilimci Dr. Christopher Tabor, ''Bu gerilmeye verilen tepki, beklediğimizin tam tersi. Tipik olarak bir materyal akımın daha fazla geçmesi gerektiği için, direnci artacaktır. Bu materyalde yaptığımız germe işlemlerinde ve aldığımız tepkiler açıkçası iananılmazdı.'' dedi.
 
Başlangıçta by materyalin giyilebilir yeni nesil teknolojik malzemelerde ve gerilebilir antenlerde kullanılacağı ön görülüyor.
 
 
USAF Araştırma Labaratuvarda görevli olan kiyager ve askeri yetkili Carl Thrasher, "Polimerleştirilmiş Sıvı Metal Ağların keşfi gerilebilir güç dağıtma, algılama ve devretme için ideal bir malzeme."
 
Bu yılın başlarında, Çinli bilim insanları ayrılmadan hem yatay hem de dikey olarak esneyen ve yatay olarak hareket edebilen bir sıvı metal oluşturmayı başarmıştı.

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