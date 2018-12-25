'Terörle Mücadelede Yeni Oyuncu: Yapay Zekâ' başlıklı panel başladı

Açılış konuşmasını STM Genel Müdürü Murat İkinci’nin yaptığı panelde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Bşk. Hava Tümgeneral Reha Ufuk Er, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜBİTAK Bilgem Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ile Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersel Aydınlı yer alıyor.

Panelde konuşmacıların yaptığı bazı önemli açıklamalar:

STM Genel Müdürü Murat İkinci: Otonom harekat kabiliyeti olan sistemlerimiz ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezimiz öngörüsü ile hayata geçti ve şu anda sahada aktif olarak kullanılıyorlar. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz iki panelin ışığında yapay zeka uygulamalarının terörle mücadele konusunda nasıl ele alınacağını vurgulayacağız. STM ThinkTech Teknolojik Düşünce Merkezi olarak, önemli karar verme sistemlerini de hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Savunma Sanayii Başkanı Sn. Prof. Dr. İsmail Demir: İnsana ihtiyaç her zaman bir şekilde var, oluşturacağınız her sistem onu oluşturan insanlar kadar kabiliyetli olacaktır. Mesele terörle mücadeleye gelince en önemli konu istihbarat, ardından elde edilen bilgilerin nasıl işleneceği ve nasıl saklanacağıdır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: Yapay zekâ algoritmaları, elde edilen verinin hızlıca analiz edilmesinde ve terörle mücadele alanında özellikle yüz tanıma teknolojileri ile önemli rol oynayacak. Bizim mottomuz Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak. 2019 yılında da Türkiye’nin yapay zekâ stratejisini yenileyeceğiz.

Genelkurmay Gn.P. P. Başkanı Hava Tümgeneral Reha Ufuk Er: Klasik yöntemlerle harekat ihtiyaçları belirleme konsepti verimli değil. Yapay zekâ dahil ileri teknolojiler öncelikle ele alınmalı. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak teknoloji ve ihtiyaçlarımızı harmanlarken her alanda yapay zekâ olmak zorunda, bundan kaçış yok. Önümüzdeki yıllarda artık savaş, harekat, makine hızında olmalı. Aksi takdirde başarı kazanmayı bekleyemeyiz. Artık klasik istihbarat bitmiştir. Bu kadar bilgiyi insan aklı nereye kadar toplayacak? Artık yapay zekâ sayesinde kaynaklardan gelen bilgiler hızla analiz edilecek. TSK’nın karşılacağı en büyük zorluklardan biri gelişen teknolojiye uygun eğitim olacak. Artık tek bir disiplinde eğitim almış bir kişinin bu sistemleri kullanabilmesi mümkün değil. Biz savaşan bir orduyuz, geliştirilmesi mümkün olan her teknolojiyi bekliyoruz. Mükemmeli ararken de mümkünü kaçırmak istemiyoruz. En büyük başarı sürpriz ile gerçekleşiyor. Beklenmedik etkiyi beklenmedik anda yaratiyoruz. İHA ve SİHA'larla bunu başardık. Tüfeğin karşısına tüfek bir yere kadar etkili oluyor. Biz devletimizin sağladığı olanaklarla sürpriz etkiyi yaratarak terör örgütlerine darbe vurarak mücadele azimlerini kırıyoruz.Uluslararası toplantılarda muhataplarımız başarımızın sırrını sürekli soruyorlar.

TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar: Dünyada terörle mücadele alanında yapay zekâ; verilerin analizi, finansman tespiti, yüz tanıma ve profilleme, işaret tanıma gibi alanlarda kullanılıyor.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersel Aydınlı: Terörle mücadelenin evrensel handikapları vardır. Strateji geliştirmek çok zordur. Koordinasyon sorunu vardır. Zaman ikilemi vardır. Her zaman bir adım geridesinizdir. Terörle mücadelede veri üretimi ve yönetimini doğru yaparsanız, evrensel handikapları aşmış olursunuz. Geliştirilen güvenlik teknolojileri de güvenlik riskleri içeriyor. Bunları unutmadan, not ederek ilerlemek gerekiyor. Manipülasyon kaçınılmaz, tek bir çaresi var teknolojide süratle ilerliyor olmanız gerekiyor böylece manipülasyonlarda en az zarar gören ülke olabilirsiniz.