Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Tesla Autopilot 1 milyon km yol yaptı

İlk çıktığında, “otonom sürüş teknolojisi” olarak lanse edilen ve insanların otobanlarda sürücü koltuğunu boş bırakarak otomobil sürmesine neden olan, ancak yaşanan ölümlü kazalardan sonra ismi “sürüş asistanı” teknolojisi olarak değiştirilen Tesla’nın Autopilot uygulaması, bugüne kadar toplam 1 milyon km yolu tek başına sürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk çıktığında, “otonom sürüş teknolojisi” olarak lanse edilen ve insanların otobanlarda sürücü koltuğunu boş bırakarak otomobil sürmesine neden olan, ancak yaşanan ölümlü kazalardan sonra ismi “sürüş asistanı” teknolojisi olarak değiştirilen Tesla’nın Autopilot uygulaması, bugüne kadar toplam 1 milyon km yolu tek başına sürdü.
 
Bu dev deneyimle beraber, Google’ın otonom sürüş teknolojisnin kısa süre önce aştığı 1 milyon km’lik deneyimine yaklaşan Tesla Autopilot, sessiz sedasız, dünyadaki en iyi otonom sürüş teknolojileri arasına girmek üzere. Ancak yine de Autopilot uygulamasını bugüne kadar yaptığı az sayıdaki kazalarda iki kişinin öldüğü biliniyor.
 
Bu da Tesla’nın uygulamayı, resmen değil ama fiilen, doğrudan müşterilerine test ettiriyor olmasından kaynaklanıyor.
 
(Tech Inside)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

´Kendi Gök Kubbemiz´in galası yapıldı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Toplum Yararına Program kapsamında kamuda 70 bin kişi işe yerleştirilecek

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA