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Tesla Cybertruck'ın camının neden kırıldığı ortaya çıktı

Tesla'nın geçen hafta büyük bir etkinlik ile tanıtımını gerçekleştirdiği pick-up modeli Cybertruck'ın, etkinlikte gerçekleştirilen denemede zırhlı camlarında kırıklar medyanda gelmişti. Tesla CEO'su Elon Musk, her ne kadar daha önceki testlerde böyle bir durum ile karşılaşmadıklarının söylese de, yaşanan olay aracın özelliklerinin önüne geçmişti. Bugün ise, Musk'tan camların neden kırıldığına dair bir açıklama geldi.

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Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Cybertruck'ın özelliklerinde çok, tanıtım etkinliğinde gerçekleştirilen denemede zırhlı camın kırılması ses getirmesi.
 
Etkinlikte aracın güçlü özelliklerinden biri olarak lanse edilen zırhlı camın kırılması herkeste olduğu gibi Tesla CEO'su Elon Musk'ta da şaşkınlık yarattı.
 
Olayın nedenlerini araştıracaklarını belirten Musk, bugün ise bu konuda bir açıklama yaptı. 
 
Musk açıklamasında, kırılmaz cam testinden önce kapılara balyozla vurularak yapılan dayanıklılık testinin camları çatlatmış olabileceğini belirtti.
 
Elon Musk, dayanıklılık testinden önce kırılmaz cam testinin yapılması gerektiğini de kaydetti. 

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