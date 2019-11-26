Tesla Cybertruck'ın camının neden kırıldığı ortaya çıktı Tesla'nın geçen hafta büyük bir etkinlik ile tanıtımını gerçekleştirdiği pick-up modeli Cybertruck'ın, etkinlikte gerçekleştirilen denemede zırhlı camlarında kırıklar medyanda gelmişti. Tesla CEO'su Elon Musk, her ne kadar daha önceki testlerde böyle bir durum ile karşılaşmadıklarının söylese de, yaşanan olay aracın özelliklerinin önüne geçmişti. Bugün ise, Musk'tan camların neden kırıldığına dair bir açıklama geldi.