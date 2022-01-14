Tesla'dan Cybertruck ertelemesi

Reuters 14 Ocak 2022 Cuma 09:40 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 09:40

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak bu kararın Tesla'nın bu segmentteki artan rekabeti göz önünde bulundurarak elektrikli pikap Cybertruck'ın özellik ve fonksiyonlarını değiştirmeye karar vermesi nedeniyle alındığını söyledi.

Cybertruck'ın yer aldığı oldukça kârlı olan segment, ABD'de en çok satış yapan araçları barındırıyor. Rakipleri yeni araçlar tanıtırken Tesla'nın bu segmentte sattığı bir aracı bulunmuyor.

Kaynak 2023'ün ilk çeyreğinde sınırlı sayıda üretim yapılacağını ve ilerleyen zamanlarda üretimin artırılacağını ifade etti.

Tesla konu hakkında sorulara cevap vermedi.

Şirketin CEO'su Elon Musk 2019 yılında sıradışı tasarımı ile dikkat çeken Cybertruck'ı tanıtmış ancak daha sonraki dönemde üretime başlama tarihi 2021 sonundan 2022 sonuna ertelenmişti.