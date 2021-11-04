DHA 4 Kasım 2021 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 12:31

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımı devam eden DAG'ın teleskobunda kullanılacak 4 metre çaplı aynası tamamlandı. Kaplanmak üzere Rusya'nın Moskova kentinde bulunan DAG teleskobunun 4 metre çaplı aynasının optik testleri tamamlandı. Testlerden başarıyla geçen ayna, ileriki günlerde uçakla Erzurum'a nakledilecek. Teleskop aynası, yenilenen kara yoluyla DAG'a götürülecek.

ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, DAG binası ve DAG teleskop kubbesinin tamamlandığını; bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanacağını belirterek, iklimlendirme-soğutma-toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatın da tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. DAG yerleşkesinde alınan özel önlemler sayesinde bu yıl koronavirüs vakasının hiç yaşanmadığını, hem yerli hem de yabancı teknik ekibin ve işçilerin fazla mesai yaparak DAG teleskop kurulumunun yüzde 85'inin tamamlandığını belirten Yeşilyaprak, "Bu süreç, Erzurum'daki hava şartlarına rağmen halen devam ediyor. Kurulum sürecinin her aşamasında olduğu gibi tamamlandığında da mekanik, elektrik-elektronik, titreşim, optik ve yazılım testleri yapılacak olup, 2022 yılı sonunda ilk ışığın alınması hedefleniyor" dedi.

OMGİ İSTASYONU KURULDU

Henüz tam anlamıyla tamamlamadan önce bile DAG ile ortak birçok iş birliğinin yapıldığını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol doğrultusunda, 3170 metre rakıma bir Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun (OMGİ) kurulduğunu ve veri akışının sağlandığını dile getirdi.

DAG'da yürütülen bu kurulum ve disiplinlerarası çalışmalardan hem bilimsel yayınların ve yeni projelerin ortaya çıktığını hem de 2 ulusal, 1 uluslararası patent başvurusu yapıldığını, bu doğrultuda da patent alma sürecinin başladığını söyleyen Çomaklı, "Türkiye'nin uzay politikaları alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin belirlendiği Milli Uzay Programında yer alan DAG teleskobunda hem idari ve mali hem de bilimsel ve teknik süreçler başarıyla ilerliyor. Ülkemizin iddiasını ortaya koyduğu her alana katkı sağlayabilecek böylesine önemli bir projenin sonuna doğru ilerliyor olmaktan ayrıca büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu duygularla gözlemevimizin tamamlanması yönünde özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.