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Bilim-Teknoloji

Threads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, sosyal medya platformu Threads'a ilk gününde 30 milyon kullanıcının kaydolduğunu duyurdu.

6 Temmuz 2023 Perşembe 19:10 - Güncelleme:
Threads ilk gününde 30 milyon kullanıcıya ulaştı
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i kullanıma sundu.

Threads, metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama.

Yeni platforma kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla giriş yapabiliyor

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'a ilk gününde 30 milyon kullanıcının kaydolduğunu söyledi.

Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

eni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Threads'in iOS ve Android için 100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu ve bu ülkelerde uygulamanın App Store ve Google Play Store'dan indirebileceği duyuruldu.

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