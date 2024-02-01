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Bilim-Teknoloji

THY Teknik AŞ, yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Airbus A330 uçaklarının yolcu-kargo dönüşüm işlemleri (P2F) kapsamında sektörün önemli şirketlerinden biri olan Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) ile yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 14:12 - Güncelleme:
THY Teknik AŞ, yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı
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THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, A330 P2F Programı kapsamında EFW ile doğrudan iş birliği yapan dünyadaki ilk MRO (bakım, onarım, modifikasyon) şirketi olan THY Teknik AŞ'nin, yakın zamanda ilk dönüşüm uçağına ait üst gövde kabuğu (Upper Frame Shell- UFS) kesme işlemini gerçekleştirip yeni UFS'nin başarılı bir şekilde takılmasını sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, bu işlemin ana güverte kargo kapısının montajı için önemli bir kilometre taşı konumunda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bir dizi A330 P2F dönüşüm projesinin ilki olan bu kargo dönüşümünün, bu yılın ortasında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan THY Teknik AŞ'nin kabiliyet ve kapasitesine önemli yatırımlar yapıp hizmet portföyünü genişletmeye ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak sektöründe fark yaratmaya devam ettiği belirtildi.

  • thy teknik
  • THY Teknik AŞ
  • Airbus A330

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