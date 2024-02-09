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Bilim-Teknoloji

THY'den yeni dijital hizmet: TK Cüzdan

Türk Hava Yolları (THY), Miles&Smiles üyelerinin ödeme ve iade süreçlerini hızlı ve kolayca tamamlayabileceği yeni dijital ürünü 'TK Cüzdan' uygulamasını hayata geçirdi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 10:59 - Güncelleme:
THY'den yeni dijital hizmet: TK Cüzdan
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY, dijital alanda yolcularına sunduğu hizmetlere bir yenisini ekledi ve "TK Cüzdan" uygulamasını başlattı.

Özel yolcu programı Miles&Smiles üyelerinin kullanımına açtığı "TK Cüzdan" ile kolay ödeme ve iade işlemlerini daha hızlı yapma imkanı sağlayan THY, yolcularına mobil uygulama ve web sitesi üzerinden satın aldıkları bilet ve ek hizmet işlemlerinin iadesinde, iade bedelinin üzerinde TK Para kazanma teklifi de sunuyor.

THY online kanalları üzerinden Türk lirası, avro, Amerikan doları ve İngiliz sterlini gibi dört farklı para birimi seçeneği ile sunulan "TK Cüzdan" aracılığıyla iade işlemlerinden kazanılan TK Paralar, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

  • THY Miles&Smiles
  • TK Cüzdan
  • ödeme iade süreci

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