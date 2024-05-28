TikTok ''Aile Eşlemesi'' özelliğini yaygınlaştırmak için harekete geçti

TikTok Küresel Sosyal Yardım ve Ortaklıklar Başkanı Valiant Richey ile TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, ebeveynlerin kendi hesaplarını gençlerin hesaplarına bağlamalarına, çeşitli gizlilik ve güvenlik kontrollerini uygulamalarına olanak tanıyan özelliğin detaylarını İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında anlattı.

Aile Eşlemesi özelliğinin gençler için daha güvenli bir TikTok deneyimi oluşturmada belirleyici olduğunu söyleyen TikTok Küresel Sosyal Yardım ve Ortaklıklar Başkanı Richey, uygulamanın gençlerin hayatında olumlu bir rol oynamasını istediklerine vurgu yaptı.

TikTok kullanan pek çok ebeveynin mevcut araçları kullanmak istediğini ancak bunların farkında olmadıklarını veya nasıl kullanacaklarını bilmediğini söylediklerini aktaran Richey, bu nedenle Aile Eşlemesi'nin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Richey, "Birkaç yıl önce tanıttığımız Aile Eşlemesi özelliği, ebeveynlerin kendi hesaplarını gençlerin hesaplarına bağlamalarına ve ekran süresi sınırlarını yöneterek, bir gencin hesabını özel olarak ayarlamak ve videolarına kimlerin yorum yapabileceğine karar vermek gibi çeşitli gizlilik ve güvenlik kontrollerini uygulamalarına olanak tanıyor. Yaptığımız araştırmalar, TikTok kullanan ebeveynlerin yarısından fazlasının bu özellikten haberdar olduğunu ve aktif şekilde kullandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

- "KURAL İHLALLİ İÇERİKLERİN YÜZDE 98,9'UNU PROAKTİF OLARAK KALDIRIYORUZ"



TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, moderasyon ekiplerinin TikTok'taki içeriklerin topluluk kurallarına uymasını sağlamak için çalıştıklarını anlattı.

Gelen, "Türkiye'de, kural ihlalli içeriklerin yüzde 98,9'unu proaktif olarak kaldırıyoruz ve bu, küresel ortalamanın çok üzerinde bir oran. Gençlerinin güvenliği için de sunduğumuz özelliklerden ebeveynlerin haberdar olmalarını sağlamaya ayrıca önem veriyoruz. Bu konuda da Aile Eşlemesi özelliğimiz büyük önem taşıyor. Bu konudaki farkındalığın kullanım oranını artırdığını da çok iyi biliyoruz. Geçen yıl, TikTok'un buna benzer birçok güvenlik özelliğini vurgulayan birkaç kampanya yürüttük. Kampanyalar başlar başlamaz Türkiye genelinde Aile Eşlemesi özelliğinin kullanımında yüzde 250'lik bir artış gördük. Açıkça görülüyor ki insanlar ne kadar çok şey bilirse, o kadar çok kullanmaya hazır oluyorlar. Biz de TikTok olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Güvenlilik konusunun TikTok için çok önemli olduğunun altını çizen Gelen, kendileri için bir numaralı özelliğin platformda olumlu bir deneyim yaşatabilmek olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki ebeveynler de bu olumlu deneyimin bir parçası olmalı. Şimdi bizim platformumuzdan 40 binden fazla güven ve güvenlik ekibimiz halihazırda çalışıyor ve bu 40 binlik bir ekip aslında platformun daha nasıl olumlu deneyim yaşatabiliriz bunun için var gücüyle çalışıyorlar. TikTok olarak biz elimizden gelen her türlü moderasyondan faydalanıyoruz, teknolojiden faydalanıyoruz. Fakat zaman zaman ailelerden de ebeveynlerden de bu konuya müdahil olmalarını istiyor ve bekliyoruz. Dolayısıyla biz bizim göremediğimiz bir şey olması durumunda en azından ebeveynlere bu kontrolleri, imkanı sağlayabilelim ki onlar da daha olumlu ve daha pozitif bir uygulama deneyimi yaşanmasında bizlere destek olabilsin."

Yetişkin kullanımında da TikTok'un aldığı çeşitli önlemler olduğuna işaret eden Gelen, 18 yaş üstü kullanıcılar için Topluluk Kuralları adı altında kuralları bulunduğunu, yaşanan ihlal durumunda aksiyon aldıklarını söyledi.