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Bilim-Teknoloji

TikTok için düğmeye basıldı! Yetkili isim Türkiye'ye çağrıldı

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'in 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını bildirdi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 11:04 - Güncelleme:
TikTok için düğmeye basıldı! Yetkili isim Türkiye'ye çağrıldı
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Hüseyin Yayman AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ulusaşırı dijital ağların tartışıldığını belirterek, dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.

Dijital ağların bir hukuksal, yönetsel çerçeveye alınması noktasında Dijital Mecralar Komisyonu'nun önemli çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydeden Yayman, bu kapsamda Türkiye'deki dijital ağların temsilcilik açmasının önemine değindi.

Yayman, "TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz." diye konuştu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, şöyle devam etti:

"Tam da bu noktada TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız."

Yaptırım konusuna da değinen Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz." dedi.

Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.

  • Hüseyin Yayman
  • TikTok
  • TBMM

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