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TikTok'ün geliştiricisi telefon üreticisi oluyor

HER geçen gün kullanıcı sayısı artan TikTok uygulamasının geliştiricisi ByteDance telefon üretme kararı aldı.

  • DHA
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Türkiye dahil dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan TikTok'un geliştiricisi ByteDance, akıllı telefon pazarına giriyor. Yaptığı açıklamada telefonu üretme konusunda Çinli teknoloji üreticisi Smartisan ile birlikte çalışacaklarını belirten ByteDance, akıllı telefonunun eski Smartisan kullanıcı tabanının gereksinimleri göz önünde bulundurularak üretileceğini kaydetti. Telefonların içinde TikTok uygulamasının ve şirkete ait yeni müzik akış uygulaması telefonlara yüklü olarak gelmesi bekleniyor. Telefonların üretim tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmayan ByteDance, bu yıl içinde üretime geçip 2020 yılı içinde TikTok marka telefonların kullanıma sunulmasını istiyor. 

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