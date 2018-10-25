Titanic 2 500 milyon dolara mal olacak
1912'de ilk seferinde batan Titanic'in aslına uygun modern versiyonu olacak Titanic 2 için tarih verildi.
Bundan 106 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic yeniden denizlere dönüyor.
500 milyon dolara (yaklaşık 2.9 milyar TL) mal olacak Titanic 2 için tarih verildi.
Çin merkezli CSC Jinling RMS Titanic'in replikasını üretmek için düğmeye bastı.
Gelen ilk bilgilere göre Titanic 2, 2022 yılında kullanıma girecek.
AYNI ROTAYI İZLEYECEK
1997 yapımı gişe rekortmeni filme konu olan bu faciadan 110 yıl sonra yeniden denizlere dönmesi planlanan gemi Titanic ile aynı rotayı izleyecek.
Gemi ilk seferini İngiltere'nin Southampton kentinden Newy York'a yapacak.
(NTV)
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