Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Titanic 2 500 milyon dolara mal olacak

1912'de ilk seferinde batan Titanic'in aslına uygun modern versiyonu olacak Titanic 2 için tarih verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bundan 106 yıl önce Atlantik Okyanusu'nda batan Titanic yeniden denizlere dönüyor.

500 milyon dolara (yaklaşık 2.9 milyar TL) mal olacak Titanic 2 için tarih verildi.

Çin merkezli CSC Jinling RMS Titanic'in replikasını üretmek için düğmeye bastı. 

Gelen ilk bilgilere göre Titanic 2, 2022 yılında kullanıma girecek.

AYNI ROTAYI İZLEYECEK

1997 yapımı gişe rekortmeni filme konu olan bu faciadan 110 yıl sonra yeniden denizlere dönmesi planlanan gemi Titanic ile aynı rotayı izleyecek.

 

Gemi ilk seferini İngiltere'nin Southampton kentinden Newy York'a yapacak.

(NTV)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır´da kaldırım çöktü

Diyarbakır´da kaldırım çöktü

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA