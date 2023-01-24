Togg geliştirdi! İddiasını ortaya koydu

Türkiye'nin Otomobili Togg, dijital dünyaya iddialı girdi. Trumore mobil uygulamasıyla kullanıcılara farklı bir deneyim sunuluyor.

Uygulamada Togg, tüm yönleriyle tanıtılıyor. Teknik özelliklerinden renk seçeneklerine kadar Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin tüm ayrıntılara ulaşılabiliyor.

TOGG GELİŞTİRDİ! İDDİASINI ORTAYA KOYDU

Trumore uygulamasıyla yerli harita programı da kullanıma sunuldu.

Şehir içi ve şehirler arası sürüş rotaları, Togg'un "Gez" uygulamasına emanet olacak.

TRUMORE NASIL YÜKLENİR?

Akıllı cüzdan seçeneğiyle geleceğin ödeme teknolojisine göz kırpılıyor. NFT satışıyla da dijital sanat eserleri kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Trumore uygulaması, bütün dijital marketlerden ücretsiz olarak yüklenebiliyor.