TOGG için bir kritik eşik daha aşıldı: Onaydan geçti

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarını teşvik etmek amacıyla bu yıl 15'incisi bir otelde düzenlenen Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni'nde konuştu.



Marmara Bölgesi ve Kocaeli sanayisindeki başarının herkese moral verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, ödül alacak firmaları ve temsilcilerini tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışını yapacaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Türk iş dünyası olarak bizim en büyük şikayetimiz yargı süreçlerinin uzamasıydı. Bütün dünyada da iş dünyalarının en büyük şikayeti bu. Bizler iş insanları olarak alacağımızı bir an önce almak isteriz eğer gerçek alacak benimse. Yaklaşık 4 sene süren alacak davaları, iş davaları oluyordu. Kendilerine gittik ve bizim kültürümüzde var olan Ahilik geleneğinden geliyoruz. İtilaf olduğu zaman ahi ocakları bunu çözüyordu.

Bu kültürü, bu güzel örneği Batı dünyası bizden aldı, biz bıraktık. Batı bunu kendine göre şekillendirdi, arabuluculuk ve tahkim dedi. Allah razı olsun (eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek) talimat verdi, çalışmaları yürüttüler. Bugün en hızlı, ucuz, bütün problemlerimizle uygulamamızı yapabileceğimiz bir mekanizma var. Odamız bünyesinde arabuluculuk ve tahkim merkezi devreye geçecek."

- "TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ OLARAK HEP BERABER TARİH YAZIYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim'de TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Avrupa'da test onaylarımız geçiyor, şu anda 92 testten geçiyor. Allah nasip ederse de Türkiye'nin otomobiline, 120 yıllık insanlık hayali, 60 yıldır Türk insanının hayali, Türk iş dünyası olarak sizlerin de destekleriyle inşallah faaliyete geçecek. Martta da gururumuz olan Türkiye'nin otomobilini hep beraber Kocaeli'de, Marmara Bölgesi'nde göreceğiz. Özellikle TOGG'a imalat safhasında katkı veren 35 bölgeden tedarikçimiz var. Bu sizin eseriniz, sizin talebiniz, bizim de öncülüğümüzde Türk özel sektörü olarak hep beraber tarih yazıyoruz."

Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin bilişim ve inovasyon merkezi olarak Türkiye'yi dünyayla rekabet ettirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de önemli işler yapıldığını ifade eden Yavuz, yarına dair umutları ve daha iyilerini yapabileceklerine yönelik de inançları olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başarının ödüllendirilmesinin ayrı değere sahip olduğunu, belediye olarak üzerlerine düşeni yaparak iş dünyasının önünü açmak için çalıştıklarını söyledi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Kocaeli'nin Türk ekonomisine katkısı ve oda çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda, dereceye giren 23 firmanın temsilcilerine KOBİ ile Büyük Ölçekli Kuruluş ödülleri verildi. Bu yılki büyük ödül, KOBİ alanında Altaş Alüminyum İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, büyük ölçekli kuruluş alanında ise Belgin Madeni Yağlar Ticaret ve Sanayi AŞ'nin oldu.

- KOCAELİ SANAYİ ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ AÇILDI

Program kapsamında daha sonra Kocaeli Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışı da yapıldı. Açılışta Cemil Çiçek, Hisarcıklıoğlu, Yavuz, Büyükakın, Zeytinoğlu ve diğer protokol üyeleri yer aldı.

Çiçek, burada merkezin çalışma şeklini ve yapısını katılımcılara anlattı.

İtilaf söz konusu olması durumunda ilk olarak arabuluculukla çözümün mecburi olduğunu ifade eden Çiçek, itilafın mahkemeye gitmeden bu merkezde çözülmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kocaeli Adliyesi'nde 14 bin iş davası, 3 bin 500 de ticari dava bulunduğunu dile getiren Çiçek, "Bu 3 bin 500 iş adamımızın mahkemelerle işi var, 3-4 sene sürecek. Tabiatıyla böyle konunun iş hayatında doğurabileceği sıkıntıları da görmek mümkün. Onun için bugün burada resmen açılışını duyurmuş oluyoruz. Eğer bu yol ve yöntemlerle inşallah itilafsız bir Türkiye, itilafsız bir iş hayatı arzu ederiz ama itilafsız da bir dünya, hiçbir yer yok, hiçbir ülke de yok. Bu yolla çözüm sağlanabilirse bunun sayısız faydaları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.