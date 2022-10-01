Togg için geri sayım başladı! 6 Trugo'nun kurulumu tamamlandı

Bolu'da, Vestel'in, Togg'un şarj ağı markası Trugo'ya özel ürettiği şarj cihazlarının kurulumu gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bulunun alışveriş merkezinin otoparkına yerleştirilecek 12 şarj ünitesinden 6'sının kurulumu tamamlandı.

Togg'un kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından kalan 6'sı da gelecek günlerde bölgeye yerleştirilecek.

'TOGG'UN GEMLİK'TEKİ FABRİKASINI 29 EKİM'DE AÇIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 6'ıncı yasama yılı açılışında yaptığı konuşmasında yerli otomobil Togg hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret alanında yıllık 36 milyar dolar olan ihracatı 250 milyar doların üzerine çıkardıklarını kaydedip, "Dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl 500 milyar dolar sınırına dayandı. Sanayi ve teknolojide; 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurulmasını sağladık. 'Milli Uzay Programı'mızı oluşturduk ve 2023 yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecine start verdik. Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz. 'Milli teknoloji' hamlemizi, gençlerimizin enerjisini ve birikimini en üst düzeyde ülkemizin hizmetine sunacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse Türkiye'nin ufkunu 780 bin kilometrekareye hapsedemez. Bize uzunca bir vakittir unutturulmaya çalışılsa bile bölgemizde cereyan eden her olay, bu hakikati hepimize tekrar hatırlatmaktadır. Türkiye olarak işte bu gerçekler ışığında, vatandaşlarımızla birlikle dost ve kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmenin çabasındayız. Küresel ve bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif alan, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Gerilim peşinde koşmadığımız gibi kimden gelirse gelsin baskılara da boyun eğmiyor, milletimizin izzetine asla halel getirmiyoruz." demişti.