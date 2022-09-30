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Bilim-Teknoloji

TOGG için heyecanlandıran adım: Resmen başladı

29 Ekim'de seri üretime geçecek olan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için çok heyecanlandıran bir açıklama daha yapıldı. TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilkinin Bolu Dağı çıkışında bulunan bir alışveriş merkezine kurulduğu bildirildi.

TRT Haber30 Eylül 2022 Cuma 21:50 - Güncelleme:
TOGG için heyecanlandıran adım: Resmen başladı
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TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu'ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.

Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak

TOGG ÜST YÖNETİCİSİ KARAKAŞ: MARTTA TRAFİĞE ÇIKACAK

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, "29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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