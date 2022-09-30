TOGG için heyecanlandıran adım: Resmen başladı

TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu'ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.
Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak
TOGG ÜST YÖNETİCİSİ KARAKAŞ: MARTTA TRAFİĞE ÇIKACAK
Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, "29 Ekim'de Gemlik'teki tesisimiz seri üretime hazır hale gelecek. Seri üretimden üretilen araçlarımız sertifikasyon testlerine tabi tutulacak ve inşallah martta trafiğe çıkmış olacak." ifadelerini kullanmıştı.