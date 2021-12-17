AA 17 Aralık 2021 Cuma 12:12 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 12:15

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımların da masaya yatırıldığı görüşmede, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ELON MUSK'A NFT HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti." ifadesini kullandı.

Koç, Twitter'dan, Erdoğan ve Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Musk'ın görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Başkan Koç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti."

Türksat 5B uydusu, pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Musk'ın şirketi Space X'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilmesi planlanıyor.