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Bilim-Teknoloji

Togg paylaştı: T10X'lerin teslimat tarihi netleşti!

Togg T10X için çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, 30 Nisan'da akıllı cihazlarıyla buluşmaya başlayacak.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
Togg paylaştı: T10X'lerin teslimat tarihi netleşti!
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Togg'un twitter hesabından Togg T10X2lerin teslimatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da kendi sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak, "Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan'da kavuştay." açıklamasında bulundu.

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