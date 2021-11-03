TOGG performansıyla solladı! İşte dünyanın en hızlıları

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, pistlerde ilk defa kendini gösterdi.
TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla Ford, Volvo ve Jaguar gibi köklü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı.
Dünya'nın haberine göre yerli otomobil TOGG, bu performansıyla Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Porsche ve Kia'dan ise daha yavaş kaldı.
0-100: 2.1 saniye
En yüksek hız: 410 km/s
Menzil: 970 km
0-100: 2.8 saniye
En yüksek hız: 260 km/s
Menzil: 390 km
0-100: 3 saniye
En yüksek hız: 210 km/s
Menzil: 750 km
0-100: 3,2 saniye
En yüksek hız: 260 km/s
Menzil: 400 km
0-100: 3,2 saniye
En yüksek hız: 270 km/s
Menzil: 630 km
0-100: 3,3 saniye
En yüksek hız: 361 km/s
Menzil: 470 km
0-100: 3,4 saniye
En yüksek hız: 250 km/s
Menzil: 565 km
0-100: 3,5 saniye
En yüksek hız: 260 km/s
Menzil: 395 km
0-100: 3,9 saniye
En yüksek hız: 225 km/s
Menzil: 450 km
0-100: 4,1 saniye
En yüksek hız: 245 km/s
Menzil: 420 km
0-100: 4,4 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 410 km
0-100: 4,6 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 505 km
0-100: 4,7 saniye
En yüksek hız: 180 km/s
Menzil: 340 km
0-100: 4,9 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 380 km
0-100: 4,9 saniye
En yüksek hız: 180 km/s
Menzil: 340 km
0-100: 4,9 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 330 km
0-100: 5,1 saniye
En yüksek hız: 200 km/s
Menzil: 385 km
0-100: 5,2 saniye
En yüksek hız: 195 km/s
Menzil: 375 km
0-100: 5,4 saniye
En yüksek hız: 185 km/s
Menzil: 410 km
0-100: 5,5 saniye
En yüksek hız: 190 km/s
Menzil: 390 km