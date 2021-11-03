TOGG performansıyla solladı! İşte dünyanın en hızlıları

DÜNYA 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:58 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:58

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, pistlerde ilk defa kendini gösterdi.



TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla Ford, Volvo ve Jaguar gibi köklü markaların elektrikli otomobillerini geride bıraktı.

Dünya'nın haberine göre yerli otomobil TOGG, bu performansıyla Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Porsche ve Kia'dan ise daha yavaş kaldı.

İŞTE DÜNYANIN EN HIZLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİ

TESLA ROADSTER

0-100: 2.1 saniye

En yüksek hız: 410 km/s

Menzil: 970 km

PORSCHE TAYCAN TURBO S

0-100: 2.8 saniye

En yüksek hız: 260 km/s

Menzil: 390 km

TESLA CYBERTRUCK

0-100: 3 saniye

En yüksek hız: 210 km/s

Menzil: 750 km

PORSCHE TAYCAN TURBO

0-100: 3,2 saniye

En yüksek hız: 260 km/s

Menzil: 400 km

LUCİD AİR GRAND TOURİNG

0-100: 3,2 saniye

En yüksek hız: 270 km/s

Menzil: 630 km

TESLA MODEL 3 PERFORMANCE

0-100: 3,3 saniye

En yüksek hız: 361 km/s

Menzil: 470 km

MERCEDES EQS AMG 53

0-100: 3,4 saniye

En yüksek hız: 250 km/s

Menzil: 565 km

KİA EV6 GT

0-100: 3,5 saniye

En yüksek hız: 260 km/s

Menzil: 395 km

BMW İ4 M50

0-100: 3,9 saniye

En yüksek hız: 225 km/s

Menzil: 450 km

AUDİ E-TRON GT QUATTRO

0-100: 4,1 saniye

En yüksek hız: 245 km/s

Menzil: 420 km

FORD MUSTANG MACH-E GT

0-100: 4,4 saniye

En yüksek hız: 200 km/s

Menzil: 410 km

BMW İX XDRİVE50

0-100: 4,6 saniye

En yüksek hız: 200 km/s

Menzil: 505 km

VOLVO C40 RECHARGE

0-100: 4,7 saniye

En yüksek hız: 180 km/s

Menzil: 340 km

JAGUAR I-PACE EV400

0-100: 4,9 saniye

En yüksek hız: 200 km/s

Menzil: 380 km

VOLVO XC40 RECHARGE TWİN PURE ELECTRİC

0-100: 4,9 saniye

En yüksek hız: 180 km/s

Menzil: 340 km

MG MARVEL R PERFORMANCE

0-100: 4,9 saniye

En yüksek hız: 200 km/s

Menzil: 330 km

NİSSAN ARİYA E-4ORCE 87KWH PERFORMANCE

0-100: 5,1 saniye

En yüksek hız: 200 km/s

Menzil: 385 km

HYUNDAİ IONIQ 5 LONG RANGE AWD

0-100: 5,2 saniye

En yüksek hız: 195 km/s

Menzil: 375 km

KİA EV6 LONG RANGE AWD

0-100: 5,4 saniye

En yüksek hız: 185 km/s

Menzil: 410 km

BYTON M-BYTE 95 KWH 4WD

0-100: 5,5 saniye

En yüksek hız: 190 km/s

Menzil: 390 km