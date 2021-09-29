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  • TOGG'un banttan inmesiyle yeni bir dönem başlayacak: ''Altyapı çalışmaları sürüyor''
Bilim-Teknoloji

TOGG'un banttan inmesiyle yeni bir dönem başlayacak: ''Altyapı çalışmaları sürüyor''

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yılmaz, 'TOGG'un yola çıkmasıyla birlikte elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde... daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımı esas olacak' dedi.

Reuters29 Eylül 2021 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:37
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ICCI konferansında internet üzerinden konuşan Yılmaz, yerli elektrikli otomobil olarak oluşturulan TOGG'un 2022 yılı sonunda banttan ineceğine dikkat çekerek, "TOGG'un yola çıkmasıyla birlikte elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımı esas olacak" dedi.

Yılmaz düzenlemelerin elektrikli araç filosunun büyümesine imkan verecek bir şekilde kurgulanacağını ifade ederek, "Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla, tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın altyapısını kurmak için çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz düzenlemenin hayata gireceği tarih olarak TOGG'un piyasaya sürülmesi öngörülen 2023 yılını işaret ederken, gereken yasal düzenlemenin ardından ikincil düzenlemelerin hızla yürürlüğe konacağını ifade etti.

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