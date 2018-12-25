TSK'ya 40 adet Vurucu İHA KARGU

Milli olarak geliştirilen kamikaze (vurucu İHA) ve gözetleme maksatlı otonom drone KARGU sürü şeklinde hareket edip, çoklu drone harekâtı yapacak.

"Dağ başındaki gözlem kulesi" ve "Atmaca" anlamlarına gelen STM'nin ürünü Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve hareketli hedeflere yönelik kamikaze özellikleriyle öne çıkıyor. Gece ve gündüz operasyonel faaliyetler için geliştirilen döner kanatlı Kargu, operasyon sahasında çok kısa sürede göreve hazır hale getirilerek tali zararları en aza indirecek şekilde hassas vuruş yapabiliyor. Alpagu'da olduğu gibi otonom veya uzaktan kumandayla kullanılabilen Kargu'nun mühimmatı da arazide kolaylıkla değiştirilebiliyor. Lazer mesafe bulucu, görev iptal, acil imha gibi özelliklere de sahip olan Kargu'nun, asimetrik harp ve sınır güvenliği alanlarında ön plana çıkması bekleniyor.

Yerli kamikaze dron Kargu'nun mühimmat etki alanı ve kapasitesi artırıldı

Özellikle meskun mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hale getirilebiliyor.

Kargu'nun aerodinamik tasarımını ve ağırlık konfigürasyonunu optimum seviyeye getiren STM, farklı operasyonel ihtiyaçlara da yanıt vermek üzere bu İHA için çeşitli tip ve özelliklerde harp başlıkları geliştirdi.

Ele geçmemek için kendini imha ediyor

Kargu, farklı operasyonel ihtiyaçlar için 1,5 kilograma kadar 3 farklı tipte patlayıcı taşıyabiliyor. Ayrıca, Kargu'ya eklenmesi planlanan zırh delici mühimmatın yerli olarak geliştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

Kargu, görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip bulunuyor. Yer kontrol noktasına dönüş enerjisi kalmadığında düşmanın eline geçmemek için güvenli bir yüksekliğe tırmanıp kendini imha edebilen Kargu, hedefe dalış safhası dahil herhangi bir aşamada görevin iptaline ve eve dönüşe olanak sağlıyor.