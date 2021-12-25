TÜBİTAK 2022'den itibaren burslarını ''performans odaklı'' verecek

AA 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:03 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:04

Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın çalışmaları ve 2022 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının etkisiyle gıda arz güvenliğinin tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini ifade eden Mandal, birçok ortamın dijitalleştiğini, gelecekte siber güvenliğin çok daha sık konuşulacağını söyledi.

Mandal, "Tüm dünyayı çok yakından ilgilendiren iklim değişikliği odaklı kuraklık, sel felaketleri, su kıtlığı, müsilaj ve yangın gibi güçlükler, gelecek yıllarda yoğun şekilde gündemimizde olacak." diye konuştu.

Bu sorunların ancak bilim ve teknoloji tabanlı gelişimle çözülebileceğini vurgulayan Mandal, şöyle devam etti:

"Geleneksel bilim odaklı çözüm yaklaşımının, toplumsal ihtiyaç ve etkileşimden uzak olması sebebiyle bu sorunlara çözüm üretmesi zor olacaktır. Onun yerine yenilikçi yaklaşımla, kapsayıcı, entegre ve açık bilimle toplumsal ihtiyaç odaklı ve etkin etkileşimle, ortak hedeflere çok disiplinli katkı sağlanmasına ihtiyaç var."

TÜBİTAK olarak bu yıl 2 bin 700 firmanın 3 bin 901 projesini desteklediklerini ve bunun için 939 milyon lira kaynak ayırdıklarını dile getiren Mandal, 160 üniversitenin 3 bin 305 projesine de destek sağladıklarını, buraya da 867 milyon lira kaynak ayırdıklarını bildirdi.

Mandal, bu projelerde 17 bin araştırmacıyı desteklediklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"7 bin bursiyerimiz var. Bilim İnsanlarımızı Destekleme Programı kapsamında ise 24 bin bursiyerimiz oldu. Bunlar üniversite, lisans, yüksek lisans, doktora, doktora sonrası ve araştırmacı olarak ayrılıyor. Bunun için 374 milyon lira kaynak ayırdık. 5 bin 339 okulumuzda ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerle Bilim Fuarı kapsamında proje gerçekleştirdik. Bu öğrencilerimizin de her bir okulda 20-25 projesi desteklendi."

- "BİLGİNİN İNSANLARI İKNA EDEBİLMESİ GEREK"

Mandal, TÜBİTAK'ın 2021'deki en önemli farklılığının, bilgiyi üreten kurum ile onu kullanan kurumlar arasında etkileşim oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Aşıya erişim imkanı olsa dahi bazı insanların aşılanma konusunda hala kaygıları bulunduğuna dikkati çeken Mandal, "Bilginin şeffaflığı, paylaşılması, sonuç odaklı olması ve insanları ikna edebilmesi gerekiyor. İklim değişikliği konusu da aynı şekilde. Çevresel faktörlerin farkındayız ama hala ikna olamıyoruz. Geliştirilecek çözümlerde tüm bilim disiplinleriyle birlikte oluşturulacak etki, çok kıymetli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Kendilerine verilen 2022 bütçesinin daha da iyileştiğini ve toplumda bilim farkındalığını oluşturma faaliyetlerini artıracaklarını vurgulayan Mandal, gelecek yılı daha fazla birlikte geliştirme, çalışma ve başarıya ulaşma noktası olarak gördüklerini bildirdi.

Mandal, bugüne kadarki başarılarından yola çıkarak, ülkede ihtiyaç duyulan yenilikçi çözümleri üretmeyi ve teknolojiyi başka bir yerden transfer eden değil, en başından bunu tasarlayan, geliştiren ve başaran bir ülke olma yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

- "BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ BİLEŞEN İNSAN KAYNAĞIDIR"

Kendileri için en önemli bileşenin insan kaynağı olduğunu belirten Mandal, Türkiye'nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak adına hem ikili hem de çoklu iş birlikleriyle projeler gerçekleştireceklerini söyledi.

Hasan Mandal, yeni yılda öğrenci burslarında bazı değişiklikler yapacaklarını bildirerek şöyle dedi:

"2022'de bütçemizdeki artışla beraber 2,5 milyar liralık kaynağımız olacak. Bunu en etkin ve verimli şekilde hem üniversite hem iş dünyası hem de bursiyerlerimiz için kullanacağız. Gelecek yıl için en önemli faaliyet noktamız öğrencilerimizin burslarındaki iyileştirme olacak. Biz şu an bütün öğrencilerimize sabit bir burs ücreti ödüyoruz. 2022'de buradaki iyileşmeyi performans odaklı yapacağız. Bazı ücretlerimizde iyileşme yapacağız. Öğrencimizin performansına göre çok daha iyi bir burs alabilmesi mümkün olacak. Aynı şekilde, üniversite ve sanayi kesimi de kendilerine verilen proje bazlı destekleri çok daha esnek kullanabilecek. 2022'de bunu tüm programlarımızda sistematik olarak yaygın hale getireceğiz."

- "TEKNOFEST'LERDE KUVVETLİ ŞEKİLDE YER ALACAĞIZ"

TÜBİTAK'ın havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST sayesinde her yaş grubuna yaklaşabildiğini söyleyen Mandal, bu yıl 36 kategoride gerçekleştirilen TEKNOFEST yarışmalarının 12'sini kendilerinin düzenlediğini dile getirdi.

Mandal, gençlerin bu yarışmalara büyük ilgi gösterdiğini, TÜBİTAK olarak onların istek ve önerileri doğrultusunda yarışmaları şekillendirdiklerini ifade etti.

Özellikle son dönemde iklim değişikliği gibi konulara yönelik çalışmaların dikkati çektiğini belirten Mandal, gençlerin "Sorunların çözümünde ben de varım" diyerek teknolojiyi benimseyip, tasarladıklarını söyledi.

Hasan Mandal, gelecek yıl mayısta Azerbaycan'da ve eylülde Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'lerde güçlü bir şekilde yer alacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kalıcı bir TEKNOFEST'in Azerbaycan'da da olması için bu konudaki yetkinliklerimizi kendilerine transfer edeceğiz. TÜBİTAK'ın ana görevi olan, insanlık ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten gençlerin yetiştirilmesinde TEKNOFEST vasıtasıyla etkiyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Kurumlar da kendisini bu süreçte geliştirme imkanı buluyor. Gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza güveniyorum çünkü geleceğimiz onlar."