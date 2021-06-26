İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz
Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak.

DHA26 Haziran 2021 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:17
ABONE OL

Tübitak Başkanı Hasan Mandal : VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.