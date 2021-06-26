TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz

DHA 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:17 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:17

Tübitak Başkanı Hasan Mandal : VLP aşısının tasarımsal olarak çok daha etkin olmasını bekliyoruz. Ayrıca Tüm dünyada yürütülen klinik çalışmalardan faz 2 aşamasında sadece orijinal Wuhan suşuna değil İngiliz mutantına karşıda kullanılacak.