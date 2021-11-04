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Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK Bilim Fuarı kapılarını Şırnak'ta açtı

Şırnak'ta düzenlenen '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından hazırlanan 13 proje sergilendi.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 17:14 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:14
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Yeni Mahalle TOKİ Şehit Komiser Umut Tunçay Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuarda, 38 öğrenci tarafından hazırlanan 13 proje yer aldı.

Fuarı gezen Vali Ali Hamza Pehlivan, TÜBİTAK'ın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda özellikle bilim, araştırma ve sosyal konularda geliştirilen projeleri desteklediğini söyledi

Şırnak'ta TÜBİTAK projelerinin artırılmasına yönelik 2 yıl önce çalışma başlattıklarını, o dönemde 10 projenin üretildiğini ifade eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 96 projemiz üretildi ve bu projelerin 58'i desteklenmeye değer bulundu. Bilim fuarı etkinliği de bu kapsamda düzenlendi. Çocuklarımızın heyecanını hep birlikte gördük. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz kendilerini yetiştirecekler. Bununla birlikte değişik branşlarda, sahalarda özellikle bilim teknoloji sahasında sosyal konularda araştırma inceleme konularında bu ve buna benzer projelere dahil olmaları ileride meslek seçimlerine de katkı sağlayacaktır."

Okul bahçesinde sergilenen stantları gezen protokol üyeleri, öğrenciler tarafından yapılan proje sunumlarını dinledi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Fatih Kurt, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Derya Yücel, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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