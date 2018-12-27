Tübitak geliştirdi: Ses hızının 1.5 katı hızlandırılarak hedefe ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa varank bugün resmi sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma Sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu." açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK SAGE tarafından Konya Karapınar'da kurulan ve hizmete alınan HABRAS ile milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin geliştirme aşamasındaki etkinlik testleri, seri üretilen mühimmatların kafile kabul testleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt dışından satın alınan silah sistemlerinin operasyonel koşullardaki farklı hedefler üzerindeki etkinlik testleri yurt içinde yapılabilecek.

HABRAS'ta delici harp başlığı testleri haricinde uçak pilot koltuğu fırlatma testleri, arayıcı başlık testleri gibi farklı tipte özel testler de icra edilebilecek.

Türkiye, HABRAS altyapısı kurulmadan önce milli olarak geliştirilen silah sistemlerinin dinamik etkinlik testlerini yurt dışında yaptırmak zorunda kalıyordu. Bu yüzden test edilen silah sistemleri yurt dışında testin yapıldığı ülke tarafından görülüyordu. HABRAS'ın kurulmasıyla etkinlik testleri yurt içinde yapılabileceğinden, mühimmat sistemlerinin gizli kalması gereken bilgilerine yönelik bu tip olumsuzluklar da ortadan kalkmış olacak.

Sn. Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk.



Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma Sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu

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— Mustafa Varank (@varank) December 27, 2018