TÜBİTAK MAM kapalı devre solunum cihazı geliştirdi

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Türkiye’de üretimi bulunmayan, kendi kendine yeten, oksijen üreten, kapalı devre solunum cihazı prototipi Kimyasal Teknoloji Enstitüsünde geliştirildi. MAKEL AŞ işbirliğiyle nihai üründe milli imkânlarla seri üretime geçilecek.
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