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TÜBİTAK'ın parolası ''Milli teknoloji hamlesi''

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Türkiye'nin de en kuvvetli olduğu boyut nicel anlamda, sayısal anlamdaki insan kaynağı, genç nüfusu ama bunu nitelikli hale getirme noktasında bizim mottomuz (parola) milli teknoloji hamlesi.' dedi.

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Mandal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin düzenlediği "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Küresel Eğilimler, Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konferansında yaptığı konuşmada, bilgi üretiminden ziyade kullanılabilir bilginin çok daha değerli olduğunu söyledi.

Yükselen teknolojilere değinen Mandal, sorunları çözme noktasında gelecekteki insan kaynaklarının önemine vurgu yaparak, insan kaynaklarının iş bölümlerine sabit olmadığını, sektörlere göre insan kaynağının gelecekte değişken olacağını belirtti.

Mandal, son iki yılda yapılan TEKNOFEST'in gelecekte insan kaynağı oluşturulmasında önemli yere sahip olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arka plandaki amacı hızlı gelişen teknoloji ile yapılan yarışmalarla becerileri geliştirmek. Geçen yıl 500 bin kişi katıldı. Bu yıl bir milyon 700 bin kişi katıldı. Alt tarafta bir sürü yarışma var. Yarışmalarla beceri kazandırmak. Beceri, bir dersin adı ile ilişkilendirilemez. Değişik ortamlarda sağlanabilecek yetenekler. Görmek istediğimiz resimler bunlar. Geleceğe doğru baktığımızda beceriler odaklı bir insan kaynağı yetiştirilecekse bu tip ortamların da zenginliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

Günümüzde bazı iş alanlarının gerçekçilikten ziyade popülerliği için tercih edildiğini kaydeden Mandal, "Ülkemiz ne yazık ki popülerliği ön planda tutmaya çalışıyor. Popüler olduğu için bizlere kazandırılmaya çalışılıyor. Ne kadar etkili olduğuna bakılırsa iş kollarının ne kadar anlamı olacağını bulacaktır. Hızlı gelişen ekonomilerle gelişmiş ekonomilerdeki en önemli fark bu. Türkiye kendisine hızla transfer etmek istiyor ama gerçekçilik payı biraz daha fazla araştırılmalı." diye konuştu.

Mandal, Türkiye'nin patentlenebilir fikir üretiminde daha fazla mücadele etmesi gerektiğine dikkati çekerek ilaç ve tıbbi alanda etkisinin ise arttığını aktardı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milli teknoloji hamlesi başlattığını anımsatan Mandal, şöyle devam etti:

"Bunun için olmazsa olmaz üniversiteler çok önemli. Teknoloji transferi sadece günü takip etme noktasında fayda sağlar ama gelecek takip edilen noktasına gelinmek isteniyorsa o zaman nitelikli insan kaynağına ihtiyaç var. Türkiye'nin de en kuvvetli olduğu boyut nicel anlamda, sayısal anlamdaki insan kaynağı, genç nüfusu ama bunu nitelikli hale getirme noktasında bizim mottomuz milli teknoloji hamlesi."

Mandal, 11. Kalkınma Planı alt başlıklarında doktoralı insan kaynağına vurgu yapıldığını belirterek, önümüzdeki yıllarda ihtiyacın artacağını, bunun sadece akademik alanda değil özel sektörde de büyük bir ihtiyaç olacağını kaydetti.

Mandal, TÜBİTAK olarak birlikte yapma yöntemi ile nitelikli bilgiyi ve nitelikli insanı desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konferansı, Rize Valisi Kemal Çeber, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile akademisyenler izledi.

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

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