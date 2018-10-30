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TÜBİTAK, bilim dergileri için satış ihalesi açtı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yayımladığı Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik adlı dergilerin bayilerce okura ulaştırılması için satış ihalesi açtı.

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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerinin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2021 tarihlerinde 36 ay süreyle satışını kapsayan ihale açık artırma ve eksiltme usulüyle yapılacak.

İsteklilere aylık olmak üzere 30 bin Bilim ve Teknik, 75 bin Meraklı Minik, 120 bin Bilim Çocuk Dergisi verilecek.

Katılımcılar, ihale dokümanını TÜBİTAK'ın Ankara-Kavaklıdere'deki Satın Alma Müdürlüğünden 100 lira karşılığında temin edebilecek. İhale, 12 Kasım saat 14.30'da aynı adreste yapılacak.

Geçici teminat bedeli alınmayacak ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

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