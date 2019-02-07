İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2293
  • 5,9523
  • 219.321
  • 102.584
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK geçen yıl okullara 105 milyon liralık 'bilim' desteği verdi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan rapora göre, Bakanlığa bağlı kurumlardan geçen yıl içinde TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarına yapılan toplam 25 bin 816 proje başvurusunun 15 bin 92'si destek aldı. Projeleri dolayısıyla MEB kurumlarına sağlanan toplam destek yaklaşık 105 milyon lira oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MEB tarafından Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinden eğitimin farklı boyutlarıyla ilgili değerlendirme raporlarına bir yenisi daha eklendi. Dördüncü değerlendirme raporunda "Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarının 2018 yılında TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programlarına Katılımı" ele alındı.

Raporda, TÜBİTAK tarafından sağlanan 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme, 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme, 4006-Bilim Fuarları Destekleme ve 4007-Bilim Şenlikleri Destekleme programlarına, MEB kurumlarınca 2018'de yapılan başvurular ve alınan destekler, detaylı olarak analiz edildi.

Destek programına başvuru ve kabul edilen proje sayıları, illerdeki öğretmen sayılarına oranlanarak raporda yorumlandı. 

MEB OKULLARINA DESTEK MİKTARLARI

Buna göre, geçen yıl MEB'e bağlı kurumlardan Bilim ve Toplum Destek Programlarına toplam 25 bin 816 proje başvurusu gerçekleştirildi, bunların 15 bin 92'si TÜBİTAK tarafından desteklendi. Kabul edilen projeleri dolayısıyla MEB kurumlarına sağlanan toplam destek yaklaşık 105 milyon lira oldu.

EN FAZLA BAŞVURU BİLİM FUARLARI İÇİN

Raporda, projelere göre yapılan analizler, MEB kurumlarınca gerçekleştirilen başvuruların özellikle 4006-Bilim Fuarları Destekleme Programında yoğunlaştığını gösterdi. Toplam proje başvurusunun 25 bin 25'inin (yüzde 97) bu destek programına yönelik olduğu belirlendi. Özellikle 5-12. sınıf aralığındaki öğrencilerin bilimsel süreçleri kullanarak problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanan bu destek programına Türkiye'nin tüm illerinden başvuru olduğu vurgulanan raporda, ancak Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları, Yenilikçi Eğitim Uygulamaları ve Bilim Şenlikleri destek programlarına MEB kurumlarından yapılan başvuruların görece düşük sayıda olduğu tespit edildi.

Rapora göre, öğretmenlerin özgün, yenilikçi eğitim uygulamaları geliştirmelerine ve bu süreçlerdeki yeterliklerini artırmalarına katkı sağlayacak 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamalarına 33 ilden 78 başvuru gerçekleştirildi. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programına ise 66 ilden toplam 368 başvuru yapıldı. 4007 Bilim Şenlikleri Destek Programına 67 ildeki MEB kurumlarından 345 başvuru gerçekleştirildi.

BAŞVURULARIN ARTIRILMASI İÇİN SOMUT ÖNERİLER

Raporda, TÜBİTAK tarafından sağlanan destek programlarına MEB kurumlarınca yapılan başvuruların artırılması için programlara yönelik farkındalığın artırılması gerektiği vurgulandı. Bu amaçla destek projeleri konusunda, eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi de raporda önerildi. 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları ile 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programlarında yürütücü olmak için lisansüstü eğitim alma koşulları bulunduğuna işaret edilen raporda, öğretmenlerin lisansüstü öğrenim almalarının pedagojik ve uygulama becerilerine sağlayacağı katkının yanında TÜBİTAK destek projelerine yönelik destek girişimlerine de olumlu etkisi olacağı bildirildi. Yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları serisinin dördüncü raporu, Dr. H. Eren Suna, Dr. Hande Tanberkan, Ümare Altun, Emine Eroğlu ve Bekir Çengelci tarafından hazırlandı. Raporda, kurumların aldıkları desteklerle gerçekleştirdikleri etkinliklere dair etki analizi yapmaları öneri olarak sunuldu. Bu şekilde her bir kurumun destek programıyla sağladığı yararın ölçülebilir ve ilgililerle paylaşılabilir hale geleceği de raporda vurgulandı. 

Rusya´dan kıtalararası balistik füze denemesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

İstanbul Valiliği: Lazerle takip ediliyor

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Yemen hükümeti ile Husiler arasında takas krizi

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Emiliano Sala'yı taşıyan uçaktaki ceset çıkarıldı

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

Bunu yapmayanın kıdem tazminatı yanar

ABD'den BMGK adımına engel

ABD'den BMGK adımına engel

Gıda terörüne neşter geliyor

Gıda terörüne neşter geliyor

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı

ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Yasa onaylandı
 

POPÜLER HABERLER

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

PKK propagandası yapan HDP´li adaya müdahale edildi

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019