Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çinli savunma sanayi devi NORINCO şirketi, en büyük nükleer olmayan konvansiyonel silah ünvanına sahip ABD yapımı GBU-43 bombasının, Çin menşeili özgün versiyonunu üretti. Devasa imha potansiyeli nedeniyle "Tüm Bombaların Anası (Mother of All Bombs)'' olarak bilinen bombanın, test görüntüleri NORİNCO tarafından servis edildi.

Görüntülerde Çin'in H-6K bombardıman uçağından bırakılan bomba, büyük bir patlama ile hedefi imha etti.

Çinli uzmanlar bombanın bina, barınak gibi güçlendirilmiş yer hedeflerini kolayca ve tamamen imha edebileceğini ileri sürdü.

ABD'nin bombasından daha

Pekin’li bir askeri analist olan Wei Dongşu Global Times’a verdiği demeçte, görüntülerde H-6K'nın bomba bölmesinin büyüklüğüne bakıldığında bu bombanın yaklaşık beş ila altı metre uzunluğunda olduğunu söyleydi. Dongşu, Çin'in geliştirdiği bu bombanın ABD bombalarından daha küçük ve daha hafif olduğunu, H-6K bombacısı üzerinde konuşlandırılmasını sağladığını belirtti.

Dongşu, bombanın sadece imha için değil bölgenin ormanlar gibi engellerle kaplı olması durumunda, helikopter ya da askerlerin iniç yapacağı bölgeyi temizlemesi için kullanılabileceğini söyledi.

ABD 2017 yılında kullandı

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan ''Büyük Ordonat Hava Bombası (MOAB)'' GBU-43, ABD Başkanı Trump'ın talimatı üzerine Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki terör örgütü DAEŞ'in Horosan kompleksine düzenlenen saldırıda kullanıldı. GPS güdümlü bombayı, MC-130 tipi bombardıman uçağı taşımıştı.