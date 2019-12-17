Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Prof. Dr. İbrahim Küçük: Uzaydaki yıldızımıza Anadolu, yörüngesindeki ötegezegene ise Göktürk ismi verildi
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin 'WASP-52' kodlu yıldızına 'Anadolu', yörüngesindeki 'WASP-52-B' kodlu ötegezegene ise 'Göktürk' isminin verildiğini açıkladı.
- AA
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" isminin verildiğini açıkladı.
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