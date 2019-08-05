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Türk bilim adamları 4 ölümcül virüs buldu

Sağlık Bakanlığı’nın teşvikiyle Türkiye’nin farklı üniversitelerinden bir araya gelen Türk bilim adamları, kanamalı ateşe ve böbrek yetmezliğiyle ölüme yol açan 4 virüs tespit etti. 

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Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem yürütücülüğünde, Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sözen ve ekiplerinin katılımı ve Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile ‘Türkiye kemirici ve küçük memelilerinde Hantavirüs varlığının ve dağılımının araştırılması’ çalışması başlatıldı. Araştırma kapsamında kemiricilerden insanlara bulaşan, ateş ve kanama ile seyreden, böbrek yetmezliği nedeniyle ölümcül olabilen ‘Dobrava Hantavirus İğneada’, ‘Dobrava Hantavirus Giresun’, ‘Puumala Hantavirus Bartın’, ‘Tuula Hantavirus Palandöken’ adı verilen ve insanlarda çok nadir rastlanan 4 virüs tespit edilerek bilim dünyasına duyuruldu. Prof. Dr. Öktem, hanta virüsünün kemiricilerdeki varlığını Türkiye’de ilk kez 2004’de Karadeniz ve Ege’de tespit ettiklerini, 2009’da da Zonguldak ve Bartın’da insan olgularıyla karşılaştıklarını aktardı. 

ENFEKSİYONA YOL AÇAR

Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtiklerini anlatan Öktem, “Bu virüs grubu dünyada biliniyordu. Biz Türkiye’deki alt türlerini, versiyonlarını göstermiş olduk ve bulunduğu bölgelerin adını verdik. Gen bankasına da bildirerek uluslararası literatürde yayınlanmasını sağladık. Bu virüsün kökenlerini ilk kez dünyaya biz bildirmiş olduk” dedi. Prof. Dr. Öktem, son olarak 2019’da Tuula Hantavirus Palandöken’i tıp dünyasına sunduklarını ifade etti. Virüsün kemiricilere zarar vermediğini, kemiricilerin saçtığı salgıların insanlara soluma yoluyla bulaştığını kaydeden Prof. Dr. Öktem, “Özellikle farelerin salgılarından saçılıp havaya karışıp solunduğunda insanda enfeksiyona yol açıyor” diye konuştu.

YAŞAMSAL ÖNEMi VAR

Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye’nin farklı üniversitelerinden bilim insanlarının katılımıyla yürütülen projenin, virüsün teşhisi ve destek tedavi sürecinin başlatılması açısından yaşamsal öneme sahip olduğu bildirildi.

Yavru köpeklere okul bahçesinde bakıyorlar

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