Türk gençlerden petrol için inanılmaz buluş

Azerbaycanlı gençlerin çevreyi koruma amacıyla geliştirdiği yeşil teknolojiler, TEKNOFEST Azerbaycan'da sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan ziyaretçilerini ağırlıyor.

ÖĞRENCİLER GELİŞTİRDİ

Azerbaycanlı bir grup üniversite öğrencisinin geliştirdiği "Biobot" isimli proje, TEKNOFEST Azerbaycan'da "Yeşil Teknolojiler" kategorisinde yarışıyor.

Grup üyelerinden Elsever Halilov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biobot"un suyun yüzeyinde yüzerek petrol olan kısımları tespit ettiğini belirterek, "Sudaki petrolü toplayarak depoluyor. Depo tamamen dolduktan sonra geriye dönüyor." diye konuştu.

Yapay zeka ile geliştirdikleri botun çeşitli avantajlar sunduğunu aktaran Halilov, şunları kaydetti

"Botumuz hem petrolü hem de suyu temizleyerek ekosistemin korunmasını sağlıyor. Elde edilen petrolün tekrar kullanımını da sağlıyor. TEKNOFEST'te olmak çok güzel bir duygu. Biraz heyecan biraz mutluluk içerisindeyiz. Başarmak için çok umudumuz var. Projemize güveniyoruz. Yeşil teknolojiler doğanın korunması açısından oldukça önemli."

- "AMACIMIZ ENERJİDEN TASARRUF ETMEK"

"Ahıska Researcher" isimli bir grup öğrenciden oluşan takımın geliştirdiği proje de "Yeşil Teknolojiler" kategorisinde yarışanlar arasında yer alıyor.

Grup üyelerinden Aida Asimova, projeleri sayesinde ultraviyole ışınlarını kullanarak metaller elde ettiklerini ve tabakalar oluşturduklarını söyledi.

Bu metallerin transistörler açısından önem taşıdığını anlatan Asimova, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihteki transistörler bir oda büyüklüğündeyken günümüzde tırnak ucu kadar bir alanda milyarlarca transistör bulunmakta. Biz de transistörlerin daha da küçültülmesini sağlıyoruz.



Transistörleri küçülmekteki amacımız enerjiden tasarruf etmek ve yanma gibi olasılıkları da minimum seviyeye indirmek. Diğer yollarla 5-6 adet yarı iletken tabaka elde edilebilirken bizim projemizle 20 tabaka elde edilebilir."