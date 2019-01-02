Türk girişimciler NASA ile anlaştı: Uzaya kargo taşıyacaklar

Tasarım ve performans incelemelerinden geçen Dream Chaser uzay aracı, NASA tarafından verilen onay ile son üretim aşamasına giriyor. Dream Chaser'ın ekim ayında montajının ve testlerinin yapılarak hazır hale gelmesi bekleniyor.

NASA, Türk girişimciler Eren Özmen ve Fatih Özmen'in uzay şirketi Sierra Nevada'nın geliştirdiği Dream Chaser uzay aracına milyarlarca dolarlık yatırım yaparak 2024'e kadar iş birliği imzalamıştı. Birçok testten geçen uzay aracı geçtiğimiz yıl ilk uçuş testini başarıyla tamamlamış, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne tıpkı bir uçak gibi iniş yapmıştı.

2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor

Sierra Nevada'nın NASA, ESA ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi birçok dev kurumdan yatırım alan uzay aracı Dream Chaser'ın ilk resmi görevlerine 2020 yılında başlaması bekleniyor. 2020 ve 2021 yıllarında iki farklı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevine hazırlanan Dream Chaser'ın, bu ilk görevlerinin ardından ise hem Avrupa hem de BM için birçok farklı göreve çıkması bekleniyor.

Tıpkı bir uçak gibi hareket ediyor

Yeryüzünden farklı roket türleriyle fırlatılabilen Dream Chaser, yörüngeye ulaştıktan sonra roketten ayrılıyor ve yolun geri kalanını kendi motorlarıyla tamamlıyor. 210 gün boyunca Uzay İstasyonu'nda kalabilen uzay aracı geri dönüşünde bir uçak gibi karadaki pistlere iniş gerçekleştiriyor.