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'Türk Kartalı ALPINA' uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada 'Mükemmel Tasarım' ödülünü kazandı

Türk tasarımcı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibi tarafından tasarlanan ve 'Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık' tarafından geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi hedeflenen 'Türk Kartalı ALPINA' uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada 'Mükemmel Tasarım' ödülünü kazandı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen dünyanın en köklü tasarım yarışmaları arasında yer alan "German Design Awards 2019" sonuçları açıklandı.

Türk tasarımcı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis ekibi tarafından tasarlanan ve Celal Gökçen'in sahibi olduğu, Berlin'de üretime devam eden Aquila Uçak Fabrikası ve Bursa Uzay ve Havacılık tarafından geliştirilen ve Türkiye'de bu yıl üretime başlanması hedeflenen "Türk Kartalı ALPINA" uçak modeli, Almanya'da düzenlenen yarışmada "Mükemmel Tasarım" ödülünü kazandı.

"ALPINA" uçak tasarımı, suya inebilen "AQUA" ve 4 kişi kapasiteli "ALPINA D-DSNB" alternatifleri ile "havacılık, deniz ve demiryolu taşıtları" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Sanayi devleri yarıştı

Celal Gökçen, ödüle ilişkin açıklamasında, "Dünya çapındaki sanayi devlerinin katıldığı yarışmada, havacılık alanında, son 10 yıldaki ilk altın ödülü kazanmayı başaran 'ALPINA' adlı Türk tasarımı oldu." ifadelerini kullandı.

Gökçen ilk büyük yatırımına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Türkiye'nin ilk 500 büyük şirketi listesinde olan 1987 yılında kurulan BPLAS, Almanya'da 2015 yılında aldığı Aquila Uçak ve Havacılık Şirketi ile ileri teknoloji ve tasarıma dayalı öncü ürünlerle yeni sektörlerde büyümeyi hedefliyor. Doktor Öğretim Üyesi Hakan Gürsu önderliğindeki Designnobis tasarım ekibi ile uzun soluklu ve istikrarlı iş birliğimizin ortaya çıkardığı yenilikçi tasarımlar katma değer yaratan ortak ürünlere dönüşmeye ve uluslararası başarıları getirmesi bizler ve ülkemiz için memnuniyet verici."

1969 yılından beri sanayi, üretim ve tasarım kültürünü desteklemek amacıyla Alman Devleti'nin himayesinde düzenlenen "German Design Award" yarışmasının bu yılki ödül töreni, 2019 Şubat ayında Uluslararası Frankfurt Fuarı kapsamında Frankfurt'ta gerçekleştirilecek.

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