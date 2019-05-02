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Türk mühendisler 3 ayda lazer silahı yaptı

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendisleri Star Wars filmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahları geliştirdi. 50 kişilik Ar-Ge ekibi tarafından ordunun talebi üzerine 3 ay içinde prototip olarak üretilen Tüfeğe Monte Lazer Silahı, Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76'ya monte edilerek kullanılabiliyor.

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Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) tanıtılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelediği Tüfeğe Monte Lazer Silahı'nın Proje Yöneticisi Doç.Dr. Aydın Yeniay, AA muhabirine lazer silahı hakkında bilgi verdi.

BİLGEM olarak araca monte 20 ve 5 kilovatlık Lazer Silah Sistemleri kurmaya yıllar öncesinden başladıklarını anlatan Yeniay, ordunun taşınabilir lazer silahı ihtiyacı duymasıyla bu alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

- "HEM TAŞINABİLİYOR HEM ŞARJ EDİLEBİLİYOR"

Bir süredir lazer silahı teknolojileriyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışması yürüttüklerini anlatan Yeniay, Geliştirdikleri Tüfeğe Monte Lazer Sistemi ile Milli Piyade Tüfeği - MPT76'ya lazer silahı işlevini de kazandırdıklarını söyleyen Yeniay, şu bilgileri verdi:

"Tüfeğe Monte Lazer Sistemi'ni bir çanta içerisinde taşınabilen ve 30 dakika içinde şarj olabilen yapıda geliştirdik. Lazer silahımız 180 atımlık. Lazeri, odaklayıcısı, optiği ve bütün kontrollerini milli olarak geliştirdiğimiz lazerimizi yine milli silahımız olan MPT 76'ya entegre ettik. Lazer silahımız 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor. Yalnızca lazer gücüyle çalışıyor ve silahın diğer özelliklerini hiçbir şekilde etkilemiyor. Diğer silahın üzerine standart arayüzlerle ekleyebiliyoruz. Lazer sistemi de sırt çantasına sığabiliyor. taşınabilmesi çok önemli. Hem taşınabiliyor hem şarj edilebiliyor."

- "SONRAKİ MODELLERDE BOYUT OLARAK KÜÇÜLECEK VE GÜCÜ ARTACAK"

Yeniay, lazer silahını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin talebi üzerine geliştirdiklerini ifade ederek, "Bu projeyi aslında çok hızlı bir şekilde, talep üzerine yaptık. Üç-dört aylık bir çalışmanın sonucu bu. Halihazırda lazer sistemlerini, lazer kaynaklarını yapabildiğimiz için çok hızlı bir şekilde ürüne, prototipe dönüştürebildik. Bu ürün ilk prototipimiz. Sonraki modellerde boyut olarak küçülecek ve gücü artacak.

Yeniay, BİLGEM'deki Elektrotik ve Lazer Sistemleri birimlerinde 50 kişilik bir Ar-Ge ekibi bulunduğunu ifade etti.

- "DÜNYADA BU GÜÇTE TAŞINABİLİR İLK LAZER SİLAHINI GELİŞTİRDİK"

Yeniay, silahın Türk mühendisliğinin başarısı olduğuna dikkati çekerek, "Dünyada bu güçte taşınabilir ilk lazer silahını geliştirdik. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanımda yok. Yakında olacak." dedi.

Küresel savunma sanayisi anlaşmaları uyarınca BIM kalitesi yüksek lazerlerin ihracat iznine tabi olduğunu hatırlatan Aydın Yeniay, şöyle devam etti:

"Lazer silahlarının milli olarak geliştirilmesi elzemdir ve son 5 yılda bu lazerler TÜBİTAK BİLGEM'de 5 kilovat seviyesinde milli olarak geliştirilmiştir. Şu an hiçbir ihracat iznine tabii olmadan bu lazerleri savunma uygulamaları için üretebiliyoruz, kullanabiliyoruz. Geldiğimiz seviye gerçekten dünyadaki en ileri seviyede. Şu anda single mode dediğimiz tek kipli lazerler üretebilen dünyada bizim dışımızda bir ülke daha var. Benzer lazerleri TÜBİTAK BİLGEM de milli olarak yapabiliyor. Bundan farklı olarak bütün Lazer Savunma Sistemleri'ndeki bileşenleri teleskobuna kadar, optiklerine kadar hepsini BİLGEM ve diğer kurumlarımızla yapıp savunma sanayimize katkıda bulunuyoruz."

BİLGEM İş Geliştirme Uzmanı Enes Aydın da, IDEF açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisinin kuşandığı Milli Tazler Sistemi teçhizatının tanıtıldığını anımsatarak, Erdoğan'ın, projede alın teri bulunan bütün çalışanlara teşekkür ettiğini aktardı.

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