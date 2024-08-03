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Bilim-Teknoloji

Türk mühendisler geliştirdi! Avrupa'da ilk: Norveç ve Finlandiya'nın ardından ABD'de kullanıma sunuldu

Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz otobüs Avrupa'nın ilk kez Norveç ve Finlandiya'da kullanıldı. Norveç ve Finlandiya'nın ardından ABD'de de kullanıma sunulan Türk mühendislik harikası Seviye-4 sürücüsüz otobüs önümüzdeki günlerde 3 ülkede daha hayata geçirilecek.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 15:28 - Güncelleme:
Türk mühendisler geliştirdi! Avrupa'da ilk: Norveç ve Finlandiya'nın ardından ABD'de kullanıma sunuldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerin kurduğu Adastec firmasının, ABD'de ilk Seviye-4 sürücüsüz otobüsü kullanıma sunduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türk mühendisler tarafından kurulan ve Bakanlıkça desteklenen Adastec firmasının geliştirdiği teknolojilerle entegre edilen sürücüsüz otobüslerin, dünyanın birçok ülkesinde bu teknolojiyi kullanan ilk proje olarak hayata geçirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Bilişim Vadisi'nde Test Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi BÜDOTEK Teknopark'ta AR-GE Merkezi olan Adastec, ABD'deki ilk Seviye-4 otonom otobüsü kullanıma sundu. Avrupa'nın ilk Seviye-4 otonom/elektrikli otobüslerini Norveç'in Stavanger ve Finlandiya'nın Tampere şehirlerinde uygulamaya geçiren Adastec, Almanya, Hollanda ve İsviçre'de yakın zamanda kazandığı projeleri de önümüzdeki günlerde hayata geçirmeye hazırlanıyor."

  • sürücüsüz otobüs
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