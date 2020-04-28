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Bilim-Teknoloji

Türk mühendisler ''Herküller''i uluslararası standartlara uygun sistemlerle donatıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki en önemli nakliye uçakları arasında yer alan yaklaşık 60 yıllık C-130'lar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanan modernizasyon çalışmalarıyla yeni nesil teknolojiye kavuşturuluyor.

AA28 Nisan 2020 Salı 11:34 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 11:39
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Dünya havacılık literatüründe "Herkül" olarak adlandırılan ve TSK tarafından uzun yıllar birçok görevde kullanılan C-130'lar, "Erciyes Modernizasyon" adı verilen "Aviyonik Modernizasyon Programı" ile son model teknolojiyle donatılıyor.

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