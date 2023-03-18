Türk mühendisler yerli ve milli rigid endoskop cihazı geliştirdi

"Optik endüstrisinin en yeni teknolojilerini kullanarak, müşterilerine dünya standartlarında rigid endoskopi cihazları alanında üretici çözümleri sunmak" ilkesiyle yola çıkan mühendisler tarafından kurulan Qamara Endoskopi Medikal Sistemler San ve Tic Ltd Şti çatısı altında geliştirilen endeskop cihazı, yerli AR-GE sonucu tasarlandı.

Dünyanın en iyi endeskoplarının en iyi özelliklerini taşıyan cihaz, Türkiye'nin ilk endeskop üretim tesisinde üretiliyor. Üretimin yanı sıra teknik altyapı ve servis desteği de sağlayan marka, 180 çeşit modelle geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Qamara Endoskopi Medikal Sistemler San ve Tic Ltd Şti Ortağı ve Üretim Müdürü Yüksek Optik Mühendisi Amir Han, rigid endeskop cihazının kapalı ameliyatlarda kullanılan, vücut içerisinden dışarıya görüntü aktarmaya yarayan bir optik cihaz olduğunu, bunların Türkiye'de çok yaygın bir şekilde kapalı cerrahide kullanılan sistemler olduğunu ifade etti.

Ancak ülkede şu ana kadar herhangi bir üretici olmadığını, kendilerinin 2008'den 2016'ya kadar bunun araştırmalarını, çalışmalarını yaptıklarını, bilgi birikimi oluşturduklarını, 2016-2017 yılları arasında AR-GE proje yaptıklarını, 2020-2021 yılları arasında da uluslararası belgelerini alarak üretime geçtiklerini dile getiren Han, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz hem yurt içindeki ekonomiye katkıda bulunmak, teknoloji geliştirmeye katkı sağlamak. Bunun dışında başta Türk Cumhuriyetleri, Arap ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bu ürünün satışını gerçekleştirmek istiyoruz.

Türkiye'de her yıl düzenli olarak 84 bin adedi aşkın rigid endoskop kullanılıyor. Bunların ortalama piyasa maliyeti 200 milyon avro civarında. Bu piyasanın alabildiğimiz kadar yüksek bir payını almak istiyoruz. Bunun dışında yurt dışına da açılmak istiyoruz."

- "3-5 GÜN ARASINDA BİR ÜRETİM SÜRESİNE SAHİBİZ"



Amir Han, Arap ve Afrika ülkelerinde bu teknolojinin çok yaygın kullanılmadığını, kendilerine buralarda hazır, açık bir pazar gördüklerini aktararak, cihazın kullanım avantajlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de sadece yurt dışı distribütörlükler olarak bu cihazlar tabii ki satılıyor ve uzun yıllardır kullanılıyor. Ama bizim dışımızda başka bir üretici de yok. Bu ürünler şu ana kadar yurt dışından geldiği için bunu satın alan firmalar, hastaneler bazen çok uzun süreler beklemek zorunda kalıyor. Biz ise 3-5 gün arasında bir üretim süresine sahibiz.

İkincisi, diğer firmalara kıyasla biz kendi ürünümüze teknik servis hizmeti veriyoruz. Diğerleri ise 'Bunun tamiri olmuyor.' diyerek bunlara exchange öneriyorlar. Üçüncüsü de biz ürünlerimiz, diğer bütün üreticilerin üretmiş ve kurmuş oldukları endeskop kulelerine uygun bir şekilde üretiyoruz ve bizim ürünlerimiz bu sistemlere de tamamen uyumlu.

Hasta açısından tamamen güvenilir bir ürün. Biz bunların CE belgelerini aldık, Ürün Takip Sistemi (UTS) kayıtlarını tamamladık. Bizim cihazımız bu alanda Türkiye'nin ilk yerli ve milli cihazıdır. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve yurt içinde kurmuş olduğumuz tesiste üretilen bir sistemdir"

Han, bundan sonraki süreçte var olan ürünlerle ilgili optimizasyon çalışmalarını sürdürmeyi düşündüklerini, rigid endoskop dışında ürettikleri endoskopik kamera, ışık kaynakları ve kuleyi oluşturan diğer elektronik cihazların üretimlerinin, AR-GE çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, aynı zamanda bunlarla beraber kullanan birinci, ikinci cerrahi sistemlerin üretimlerin de sürdüğünü, bu ürünleri de yakın zamanda kullanıma sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.