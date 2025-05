Türk savunma sanayi devlerinden Avrupa'da boy gösterdi: Hedef 2028

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen "6. Berlin Öğrenci Buluşması'nda" Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğiyle bu yıl, ASELSAN, HAVELSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), ROKETSAN, STM, TEI ve TUSAŞ tanıtım stantları yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada öğrencilere ve akademisyenlere "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı sunum yaptı

Karataş, değişen savaş ortamında Türkiye'nin teknoloji geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, "Geleceği imar etmek istiyorsak gençleri inşa etmek zorundayız." dedi.

Türk savunma sanayi olarak da temel amaçlarının teknoloji geliştirmek olduğunu vurgulayan Karataş, savunma sanayisinde üretilen bütün teknolojilerin daha sonra sivil hayatta kullanıldığını söyledi.

Türk savunma sanayisinde 3 bin 500 şirketin faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Karataş, bunların Türk sanayisini geliştirdiği ve ihracatla ekonomiye önemli katkı sağladığını anlattı.

Karataş, savunma sanayi projelerinin çok fazla insan yetiştirdiğinin altını çizerek, "Çok fazla derin teknolojiyle uğraşıyorsunuz. Bu derin teknolojilerde çalışan AR-GE elemanları, tasarım elemanları arttıkça bu arkadaşların ürettiği teknolojilerin bedeli de değeri de etkisi de fazla oluyor. Şu anda Türk savunma sanayisinde yaş ortalaması 33-34. Dünyada büyük savunma sanayi firmalarında genelde 50 civarıdır." ifadelerini kullandı.

HEDEF, ÇALIŞAN SAYISINI 158 BİNE ÇIKARMAK

Türkiye'nin jeopolitik konumunun Türk savunma sanayisini diğer ülkelerin savunma sanayisinden ayrıştırdığını dile getiren Karataş, "Bu kadar yangının içerisinde biz şu ana kadar hiçbir olaya karışmadıysak, hiçbir savaşın bir parçası olmadıysak, birincisi ülke politikaları, ikincisi de savunma sanayilerimizin artık caydırıcı bir noktaya gelmiş olmasından." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karataş, savaş ortamının 5-10 yıl sonra değişeceğini vurgulayarak bu yüzden de Türkiye'nin teknoloji üretmek zorunda olduğunu söyledi.

Daha fazla şirketin savunma sanayi ekosistemine girmesi için çalıştıklarını anlatan Karataş, halihazırda 92 bin olan savunma sanayisinde çalışan sayısını 2028'te 158 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Karataş, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde onaylanan proje sayısının 1162'ye ulaştığını bildirerek "İhracattan gelir geldikçe, savunma sanayi firmalarının kaynağı arttıkça daha fazla teknolojiye yatırım yapabiliyorlar. Gökbey'le ilgili Hürjet'le ilgili yakın zamanda çok güzel ihracat haberlerimiz olacak." diye konuştu.

"SİZLER ÜLKEMİZİN AYDINLIK YARINLARISINIZ"

Sunumdan sonra etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da öğrenci buluşmalarını ortak hedefleri, değerleri ve geleceğe dair umutları paylaşılan özel bir gün olarak gördüklerini kaydetti.

Turan, bütün kurumlarla Almanya'daki Türk öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak "Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Şu an içinde bulunduğunuz lisans, yüksek lisans ve doktora programları yalnızca kişisel kariyeriniz için değil aynı zamanda ülkemizin gelişimi için de büyük önem taşıyor. Bugün burada bulunan her biriniz bilgiye ulaşmak, üretmek ve paylaşmak adına çok kıymetli bir yolculuğun içerisindesiniz. Bu yolculuk sadece sizin için değil, sizin değil Türkiye'nin de tabii ki yolculuğu." ifadelerini kullandı.