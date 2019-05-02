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Türk savunma sanayisini güçlendirecek dev hamle: 5 yeni anlaşma imzalandı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) Türk savunma sanayisini güçlendirecek 5 yeni anlaşma imzalandı.

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TÜYAP'ta düzenlenen IDEF 2019'un üçüncü günü, savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor.

Fuarda, Türkiye ile Gine arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Gine Savunma Bakanı Muhammed Diane ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir imzaladı.

- KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KKTC PAKETİ PROJESİ

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi KKTC Paketi Sözleşmesi, SSB, ASELSAN, Emniyet Genel Müdürlüğü ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü arasında imzalandı.

İmza törenine, SSB Başkanı Demir ile SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, SSB MEBS Daire Başkanı Ahmet Akyol, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bekar, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü Haberleşme Dairesi Başkanı Kemal Şahin ve KKTC Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu katıldı.

Sistemin KKTC Paketi kapsamında, ihtiyaç bildirilen 161 noktada, 345 sabit kamera, 94 hareketli kamera, 22 lazer PTZ Kamera ve 237 şerit plaka tanıma sistemi kurulumunun yanı sıra KGYS Merkezi olarak kullanılacak binada gerekli modernizasyon işlemleri ve merkezi yazılımların KKTC’de kullanılmasına yönelik uyarlamalar gerçekleştirilecek. Sahada kurulum ve devreye alma çalışmaları başladıktan sonra 12 ay içerisinde sistem kabullerinin yapılması planlanıyor.

- SSB İLE STM ARASINDA HÜCUMBOT GELİŞTİRME PROJESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

SSB ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında da Hücumbot Geliştirilmesi Kapsamında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokolü, SSB Başkanı İsmail Demir ile STM Genel Müdürü Murat İkinci imzaladı.

Protokol, hücumbot geliştirilmesi konusunda yapılacak faaliyetlere yönelik olarak birlikte çalışmalar yürütme, birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek güç birliği oluşturma ve gelecekte ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeler için birlikte çalışabilmeyi amaçlıyor.

- SSB İLE METEKSAN SAVUNMA ARASINDA TAŞINABİLİR ELEKTRONİK TAARRUZ PROJESİ

SSB ile Meteksan Savunma AŞ arasında ise Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi Projesi imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Meteksan Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Batum, Meteksan Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan, SSB Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Muhammed Semih Ulukavak ve SSB ED/ET Sistem Projeleri Grup Müdürü Yücel Ayan katıldı.

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda hedef telsizlerin kullanıldığı frekansları karıştırma yeteneğine sahip taşınabilir Elektronik Taarruz (ET) Sistemi tedarik edilecek. Söz konusu sistemin, personel tarafından sırtta taşınırken, sabit konumda ve araç üzerinde ET yapabilen versiyonları olacak. Teslimatın 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor.

- BÜYÜK RÜZGAR TÜNELİ PROJESİ

Büyük Rüzgar Tüneli Projesi kapsamında ise TUSAŞ ile AIOLOS firmaları arasında mühendislik paketi sözleşmesi imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, TAİ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas ve AIOLOS Üst Yöneticisi (CEO) Steve Hills katıldı.

Büyük Rüzgar Tüneli Projesi ile havacılık alanında gerçekleştirilecek projelerin test aşamasında ihtiyacı duyulan rüzgar tüneli ihtiyacı karşılanmış olacak.

Denizde kelepçeli ölüm oyunu

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