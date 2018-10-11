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Türk savunma ürünleri ABD'de sergilendi

Türk savunma sanayisinde alanlarının önde gelen firmaları ROKETSAN ve REPKON, Washington'da düzenlenen AUSA 2018'de ürün ve kabiliyetlerini anlattı.

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Amerikan Ordu Derneği (AUSA) tarafından düzenlenen AUSA 2018'e, Türkiye'den ROKETSAN ve REPKON katıldı.
 
Washington'da düzenlenen AUSA 2018, savunma sanayisinde faaliyet gösteren çok sayıda profesyoneli ve firmayı buluşturdu.
 
 
Etkinliğe Türkiye'den, alanlarının önde gelen firmaları ROKETSAN ve REPKON katıldı. Şirketler, açtıkları stantlarda ürün ve kabiliyetlerini anlattı.
 
Güçlü ürün portföyüyle dikkati çeken ROKETSAN, aralarında Cirit Lazer Güdümlü Füze, MAM-L ve MAM-C mini akıllı mühimmat, SOM-J JSF Uyumlu Stand Off Mühimmatı, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze'nin bulunduğu ürünlerine ait modelleri sergiledi.
 
Çok sayıda ülke ve uluslararası firmadan temsilci ve heyet, ROKETSAN standını ziyaret ederek, şirketin sahip olduğu teknoloji ve ürünler hakkında bilgi aldı.
 
REPKON ise dünya çapında sadece birkaç firmanın kabiliyetleri dahilinde olan flowforming makine ve üretim metotları çerçevesinde roket gövdesi ve namlu konusunda görüşmelerde bulundu. Şirketin standında bu teknolojiyle ortaya konulan ürünlerden örnekler yer aldı.
 
REPKON, sahip olduğu patentli metotlarıyla şekillendirilmesi kompleks parça ve malzemelerin üretimini gerçekleştirebiliyor.

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