Bilim-Teknoloji

Türk silah üreticileri büyük oynuyor

ABD'nin önde gelen atıcılık dergisi Guns&Ammo, Türkiye'nin yerli markalarından SAR9 SOCOM Compact modelini kapağına taşıdı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 11:49 - Güncelleme:
Türk silah üreticileri büyük oynuyor
Türkiye'nin yerli silah üreticilerinden Sarsılmaz, ABD pazarındaki etkinliğini artırıyor.

Sarsılmaz Silah Sanayi tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, ABD pazarındaki temsilcisi SAR USA ile bu hafta ABD atıcılık medyasının 3 saygın yayınında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu görünürlük, şirketin uluslararası arenadaki yükselişini ve global sektör medyasındaki etkisini bir kez daha teyit etti. ABD pazarında Türk mühendisliğine duyulan güveni pekiştiren bu gelişme, markanın pazar payını büyütmesi için güçlü bir zemin oluşturuyor.

ABD atıcılık dünyasının prestijli yayınlarından Guns & Ammo, bu ayki sayısının kapağında Sarsılmaz'ın SAR9 SOCOM Compact modeline yer verdi. Yayında, modelin tasarım anlayışı, teknik kabiliyetleri ve performans testleri detaylı şekilde ele alındı. SAR9 SOCOM Compact, modern tabanca segmentinde öne çıkan modeller arasında gösterildi.

Sarsılmaz'ın bir diğer başarısı ise American Rifleman dergisinde SAR9 SC Gen3 modelinin "Haftanın Tabancası" seçilmesi oldu. Derginin hazırladığı, kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan video incelemesinde, tabancanın kompakt yapısı, ergonomisi ve sunduğu yüksek performansa işaret edildi.

Ateşli silahlar ve taktik ekipmanlar üzerine uzmanlaşmış RECOIL platformu da aynı hafta içinde SAR9 serisini mercek altına aldı. Yapılan detaylı içerik paylaşımında, Sarsılmaz'ın ürün çeşitliliği, mühendislik gücü ve kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımı öne çıkarıldı.

ABD pazarındaki marka bilinirliğini artıran Sarsılmaz, Türk savunma sanayisi ürünlerinin uluslararası rekabet gücü adına da önemli bir referans oluşturdu.

