Türk teknoloji harikası ABD yolcusu! 24 TV'ye konuşan Bakan Uraloğlu: Türksat 6A Türkiye'ye bir konum atlatıyor

Türksat 6A için Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil katıldı.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A fırlatmada görev alacak personelle Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla saat 19.00'da ABD'ye hareket edecek.

Türksat 6A'nın hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek ve ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. Uydunun 8-15 Temmuz 2024'te yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

"TÜRKSAT 6A TÜRKİYE'YE KONUM ATLATIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yolculuğuna ilişkin 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, "Türksat 6A Türkiye'ye bir konum atlatıyor. Dünyadaki uydu üreten 10. ülke konumuna getirmiş olacak. Teknoloji konusunda da nereye geldiğimizi işaret eden bir ürün" ifadelerini kullandı.

"24 FARKLI ÇEŞİTTE TOPLAM 84 EKİPMANI YERLİ OLARAK ÜRETTİK"



Törende konuşan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şunları kaydetti;

Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli olarak gerçekleştirdiğimiz proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 24 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak ürettik. Sistem entegrasyonu sonrasındaysa aralarında uydunun fırlatma esnasında maruz kalacağı titreşim ve akustik yüklerinin sümile edildiği mekanik testler, uzaydaki ısıl şartların ve vakum ortamının sümile edildiği ısıl vakum testleri, anten performans testleri, güneş paneli ve antenlerin açılma testleri, fırlatıcı ara yüzü ile ayrılma ve şok testleri gibi 396 çevresel ve fonksiyonel testi tamamladık.

Çevresel testler öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlevsel testler ile uydumuzun uzay şartlarına uygunluğunu doğruladık. TÜBİTAK UZAY, TUSAŞ, ASELSAN ve C2TECH ekiplerinin bir arada çalıştığı projenin üretim ve test süreçlerini başarıyla tamamladık. Ülkemiz tarihinde bugüne kadar üretilen en yüksek değere sahip teknolojik ürünü uydumuzun fırlatma alanına nakliyesi için bir aradayız. Uydumuzun yer destek ekipmanlarının fırlatma alanına transferi sonrasında fırlatma öncesi kontrol testlerinin, yakıt dolum faaliyetlerini ve fırlatma aracıyla entegrasyon çalışmalarını arkadaşlarımız yürütecek. Yürütülecek son testler sonrasında 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan 4,2 ton ağırlığındaki uydumuz dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev alacak.

"TÜRKİYE HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK"



Fırlatma sonrasında uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonunu kendi ekiplerimiz gerçekleştirecek. Yapılacak yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında Türksat 6A uydumuz ülkemizin ulusal uydu operatörü Türksat AŞ'ye 15 yıldan fazla işletilmesi için teslim edilecek ve hizmet vermeye başlayacak. Uydumuz bünyesindeki yazılımların tümü ile yerli imkanlarıyla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin ülkemizde yürütülmesi sayesinde yakaladığımız yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı bizim için bir başka gurur kaynağı. Dönem dönem 400'e yakın arkadaşımızın ortak çalışma yürüttüğü bu proje ile ülkemizin uzay alanında yetişmiş personel gücünün artmasını sağladık. Bugüne dek haberleşme uydularını yurt dışı firmalardan temin eden ülkemiz Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. Proje ile kazandığımız yetkinliklerle gelecek dönemde uydu geliştirme faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz.

YÜZDE 80'İN ÜZERİNDEKİ YERLİLİK ORANI



Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı. Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek. Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.

HEDEF UYDU İHRACATÇISI KONUMUNA YÜKSELMEK



Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.