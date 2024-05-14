Bakan Uraloğlu, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türk teknoloji harikası TÜRKSAT 6A hakkında önemli bilgiler verdi.

Bakan Uraloğlu, "Uzaya uydumuzun dışında toz kir göndermemiz gerekir. Temiz odadan geleceğiz. Uyduyu şu anda korumuş durumdayız. Dışındaki özel bir kaplama malzemesi. Uzayda bulunacağı yörüngedeki ısı -200 derece. Uydu içindeki ısı +40 +80 derece olacak. Biz şu anda bizim uzayda 5 haberleşme uydumuz var. Bunları genel anlamda uydu üreticilerine ürettik yörüngeye gönderdik. Bunlar haberleşme değil bizim güvenliğimizle ilgili de çok önemli görevleri var. Kendi uydunuzdan emin olmanız lazım. Olağanüstü durumda biz ne yaptık, kendi uydularımızı kendimiz üretememiştik. Yazılımdan üretimine kadar kendimizde. Kendimizi güvenli hissedeceğimiz uyduyu üretmiş olduk. Yüzde 80-90'a yakın yerlilik oranıyla diyebiliriz." dedi.



Bakan Uraloğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

"15 YIL ÖMÜR BİÇİYORUZ"

Bu işi yapan çok kıymetli ekip var. Onlara teşekkür ediyorum. Üretimi çok kıymetli ama en kıymetlisi yazılımı. Uzayda olabilecek olan her türlü şartı sağlayacak testlerden geçiyor. 15 yıl ömür biçiyoruz. O ömürde güneşteki patlamadan dolayı fırtına oluyor. Bu etkilerden etkilenmeyecek şekilde burada basınç testlerinden yük testlerine elektromanyetik dalgalara kadar birçok testten geçerek ürettik uzaya gönderebiliriz diyebiliyorsunuz. Birbirine benzeyen 3 ürün var. Esas uydumuz bu. Diğerleri üretme sürecinde üzerinde çalıştığımız maketler de diyebilirim.

"AY BAŞINDA ABD'YE GÖNDERECEĞİZ"

İnşallah bu son aşaması. Önümüzdeki ayın başında ABD'ye göndereceğiz. 8-14 Temmuz tarihleri arasında uzaya gönderilecek. Orası çok nazik ve en iyi şartların oluşması gerekiyor.

Bu uyduların ömrü 15 yıl. Sonra yakıtı ömrü bitiyor. Uzayda uygun bir yörüngeye terk ediyorsunuz. Yeni uydular gerekiyor. Uydularımızın yaptığı işlemi yapmak için yenisini göndermek gerekir. Biz şu anda uzaydaki uydularımızla Avrupa, Afrika'nın önemli bölümü, Orta Doğu ve Asya'nın önemli bir bölümünü kapsıyoruz.

Sosyal hayatta görevim gereği çok geziyorum. Gittiğim birçok ülkede bana muhatap bakanlarla Türkçe'yi çok iyi anladıklarını anladım. Çocuklar evde Türk dizileri izliyor dediler. Türk dizilerinin o ülkelere pazarlanmasını sağlayacağız. Haberleşme kalitemiz iyileşmiş olacak.

"DÜNYADA UYDU ÜRETEBİLEN 10 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Türksat 6A'yla uygu üretebilecek platformu elde ettik. Hem kendi ihtiyacımızı görecek. Bu ekip bu uydunun üretme noktasına başlayacaklar. TUSAŞ'tayız. İHA, SİHA, Hürjet, KAAN var. İHA ve SİHA'ları tüm dünyaya satmaya başladık. Bu uyduları ihtiyacı olan ülkelere satabileceğiz. Dünyada uydu üretebilen 10 ülkeden birisi olduk.

Uydunun maliyeti 250 milyon dolar, uzaya gönderilmesine kadar. Sabahları daha çok televizyon kanalları trafiği kırmızı olarak verir ya, tam öyle. Birkaç gün iletişim haritası da yoğunlaştı fırtınadan dolayı. Aksama yapmadı, ülkemizi etkilemedi. Bu fırtına 11 yılda bir oluyor.

Verimlilik ve tasarruf esasında. Bitmeye yakın olan projelerin bir an önce bitip hizmete sunulması noktasında kararımız olacak. Çok aciliyeti olmayan projeleri durdurup bazılarını yavaşlatacağız. Basiretli tacir ne yapar, önce satabileceği ürüne hız verir. Hızla bitecek projeleri hızlandıracağız. 2018'de ekonomik sıkıntılar yaşadık, pandemi yaşadık, savaşlar yaşıyoruz. Ülkemizin ana yatırımlarını asla durdurmadık. Çanakkale Köprüsü'nü 2.5 milyar euroya yapmıştık, bugün yapacak olsak 3.5 milyar euro. Araçlardan tutun da yurt dışı gezilerinden zorunlu olmayanlar dışında seçeceğiz. Demiryolu yatırımlarında asla durmayacağız.

Gelişmiş ülkeler uzayda yaşamı araştırıyor. Astronotumuz gitti deneyler yaptı. Sizin bağımsızlıktan bugün haberleşmesiz bir gün düşünebilir miyiz? Uzaydaki yerli ve kendi yazılımını yaptığımız her şeyini yönetebildiğimiz sistem katkı sağlayacaktır.