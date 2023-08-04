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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını devreye aldı

Yenilenebilir enerjideki yatırımlarını sürdüren Türk Telekom, bu kapsamda çevre dostu teknolojiler alanında önemli bir adım daha attı. Türk Telekom'un Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures, elektrikli araçlar için erişilebilir, güvenli, çevreci ve kesintisiz bir hizmet sunacak şarj istasyonlarını Türkiye'nin birçok noktasında devreye aldı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Türk Telekom elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını devreye aldı
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Türk Telekom, teknoloji alanındaki deneyimi ve bilgi birikimini, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanına aktarmaya devam ediyor. Teknolojiyi insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürme vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren şirket, çevre dostu teknolojilerle, bu alanda önemli rolünü sürdürüyor.

Türk Telekom, Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures ile Türkiye'de otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünü destekliyor. Bu kapsamda TT Ventures, 'E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı' projesini hayata geçirerek, "Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliği" pazarına "Şarj Ağı İşletmecisi" olarak adım attı.

"ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE HEDEFLERİMİZİ DESTEKLEYEN BİR PROJE"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Üstün teknolojimizi insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürecek şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki vizyonumuz ile ülkemizdeki enerji dönüşümünün de önemli bir destekçisiyiz. Bu kapsamda; yeni nesil kaynaklar alanında teknoloji dönüşümünü destekliyor, karbon tasarrufu sağlanmasına katkı sağlıyoruz. Yenilikçi teknolojiler alanındaki proje ve yatırımlarımızla ülkemizi araçların, binaların, şehirlerin akıllandığı bir geleceğe taşımak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Verimli şehirler inşa edilmesini destekleyecek yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Bu noktada; sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modellerimize entegre etme hedefiyle; karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak, finansal değer oluşturmak ve özellikle kendi enerjimizi üretebilme anlayışı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis edildi. Yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli güçlendiren bu yatırımlarımız ilerleyen dönemde de devam edecek. İnsanı, toplumu ve doğayı merkeze alan bir anlayış ile pusulamız olarak gördüğümüz "Türkiye'ye Değer" vizyonumuz çerçevesinde, tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz. Son olarak da otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlamak adına stratejik bir adım atarak, E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunuyoruz. Şarj istasyonlarımızdaki yüksek hızlı ünitelerinin yerli üretim olması da bu projeyi önemli kılan konulardan biri. Bu kapsamda; yerli üretimi desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk Telekom, öncelikle İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir ve Bursa'da istasyon kurulumlarını tamamladı.

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